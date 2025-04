Przyłącz się do akcji „Podaruj Dzieciom Słońce” i pomóż chorym dzieciom

Akcja „Podaruj Dzieciom Słońce”

Jeszcze tylko do 24 grudnia możesz wziąć udział w akcji ,,Podaruj Dzieciom Słońce” i pomóc chorym dzieciom. Czternasta edycja programu przebiega w tym roku pod hasłem „Mały zakup, wielka sprawa”. Aby wziąć w niej udział, wystarczy podczas świątecznych zakupów sięgać po produkty marek: Vizir, Ariel, Bonux, Lenor, Fairy, Dreft, Wella, Naturella, Gillette, Blend-a-Med, Pantene Pro-V, Head & Shoulders, Pampers oraz Always. W tym roku to właśnie one oznaczone są charakterystycznym żółtym słoneczkiem – symbolem akcji. Część dochodu z ich sprzedaży zostanie przekazana na sfinansowanie leczenia chorych dzieci - podopiecznych Fundacji Polsat.

Ogromna liczba rodzin, w których chorują dzieci, boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Kosztowne terapie czy rehabilitacja znajdują się poza zasięgiem możliwości rodziców czy opiekunów. Pomóżmy chorym dzieciom, dajmy im szansę na powrót do zdrowia, przyłączmy się do akcji Podaruj Dzieciom Słońce. – powiedziała Elżbieta Zającówna – wiceprezes Zarządu Fundacji Polsat.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia strony internetowej www.podaruj.pl, jak również do polubienia profilu akcji na Facebooku.

