Przywitaj Nowy Rok bez niespodzianek

Która z nas nie pragnie zostać królową sylwestrowej nocy? Niemal każda kobieta marzy po cichu, aby poczuć się najpiękniejszą i wyjątkową tego wieczoru. Z pewnością ty również należysz do tego grona. Już na kilka tygodni przed noworocznym balem obmyślasz, w jakiej kreacji wystąpisz, umawiasz się do fryzjera i kosmetyczki. Wszystko jest zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. Wydaje ci się, że jedyne co musisz teraz zrobić, to przygotować się na sylwestrowe szaleństwo do rana!

Niestety dwa dni przed godziną „zero” znów zaczyna się koszmar. Twój odwieczny wróg – opryszczka – przypuszcza kolejny atak. Myślisz – dlaczego właśnie ja, dlaczego zawsze wtedy, kiedy ma się wydarzyć coś ważnego i zależy mi na super wyglądzie?! Odpowiedź jest prosta. Opryszczka pojawia się w sytuacjach stresowych. Niestety sprzyja jej także zima i osłabienie organizmu.

A czy przypadkiem nie poszłaś ostatnio na solarium, żeby złapać lekki brąz pasujący do twojej sylwestrowej super kreacji? No właśnie. Solarium i promienie słoneczne również aktywizują wirusa opryszczki.

Tej przykrej sytuacji można było uniknąć. Nie maskuj opryszczki plastrami, nie smaruj kremem – to tylko łagodzi jej objawy. Opryszczka to wirus, który po wniknięciu do naszego organizmu, pozostaje

w nim na zawsze. To nie koniec świata – wirusa ma w sobie blisko 29 milionów Polaków i można skutecznie z nim walczyć. Wystarczy udać się do lekarza specjalisty, który przepisze ci odpowiednią kurację. Możesz raz na zawsze zakończyć swój koszmar w odcinkach, z opryszczką w roli głównej!

Opryszczka zwykła jest jedną z najczęstszych chorób wirusowych skóry i błon śluzowych o często przewlekłym i nawrotowym przebiegu. Czynnikiem wywołującym opryszczkę jest wirus Herpes simplex - HSV. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, przez dotyk lub drogą kontaktów seksualnych. Wrotami infekcji dla HSV najczęściej są błony śluzowe jamy ustnej i zmieniona chorobowo skóra twarzy. U większości ludzi zakażenie wirusem HSV ma charakter utajony. Najczęściej następuje pomiędzy 6 miesiącem, a 5 rokiem życia (50 % dzieci do 5 roku życia ma swoiste przeciwciała). Leczenie opryszczki należy rozpocząć jak najszybciej.

