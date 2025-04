Pacjent miał osiem lat, gdy w wyniku urazu oka doszło u niego do odwarstwienia siatkówki. Stan ten jest traktowany w okulistyce jak zawał serca w kardiologii, a w jego przebiegu może dojść do trwałego upośledzenia wzroku. Uraz spowodował oddzielenie się warstwy fotoreceptorów (siatkówki) od pozostałych tkanek we wnętrzu oka, co może prowadzić do uszkodzenia komórek odbierających bodźce wzrokowe. Ryzyko nieodwracalnych zmian rośnie z czasem trwania odwarstwienia siatkówki, dlatego tak wielkim zaskoczeniem było częściowe odzyskanie wzroku przez pacjenta po tak długim okresie od urazu.

63-letni dziś mężczyzna zgłosił się do kliniki Eye and Ear Infirmary w Nowym Jorku z dolegliwościami w prawym, uszkodzonym oku w postaci obrzęku, krwawienia i zwiększonego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Przemycie oka, zmniejszenie ciśnienia wewnątrz oka i zastosowanie leku hamującego wzrost nowych naczyń wewnątrz oka spowodował, że całkowicie niefunkcjonujące do tej pory oko zaczęło lokalizować źródło światła. Tak pozytywny efekt tego leczenia zachęcił lekarzy do podjęcia próby operacyjnego „przyklejenia” odwarstwionej siatkówki. Dzięki temu pacjent po zabiegu mógł po tylu latach normalnie widzieć prawym okiem. Lekarze podkreślają jednak, że sukces był możliwy prawdopodobnie z powodu małego zaawansowania odwarstwienia.

„To nie tylko duży sukces dla naszego pacjenta, będzie on miał z pewnością także znaczenie dla innych chorych, szczególnie w obliczu wielu prac nad zastosowaniem komórek macierzystych w przypadku uszkodzeń siatkówki.” - podsumowuje dr Olusola Olawoye.

