Czym jest otyłość?



Otyłość jest chorobą cywilizacyjną, z którą ówcześnie boryka się większy odsetek światowej populacji. Schorzenie rozwija się na skutek zbyt dużego spożycia energii, nieadekwatnego do zużycia energii przez organizm w ciągu dnia. Otyłość zwiększa ryzyko zachorowania na schorzenia takie jak: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, cukrzyca typu 2, miażdżyca, choroby układu sercowo – naczyniowego, kamica żółciowa, dna moczanowa,

a także może sprzyjać powstaniu niektórych postaci nowotworów. W ostatnich czasach porusza się również problem otyłości powstałej na skutek nieskutecznego, wielokrotnego stosowania diet odchudzających w przeszłości. Wiadomo już, ich nadmierne stosowanie zmniejsza podstawową przemianę materii.

Reklama

Przyczyny rozwoju otyłości



Jako przyczyny powstania otyłości wymienia się czynniki genetyczne (odpowiadają za 33 % przypadków otyłości), środowiskowo – kulturowe (głównie łatwy dostęp do wysoko przetworzonej, bogatokalorycznej żywności typu fast – food i zaburzenie relacji rodzinnych) oraz psychologiczne, o których często się zapomina.

Zobacz także: Otyłość a choroby

Psychologiczne przyczyny rozwoju otyłości



Powyższe zagadnienie od niedawana znajduje się w obszarze zainteresowań specjalistów zajmujących się tematyką otyłości. Do głównych psychologicznych przyczyn rozwoju otyłości zalicza się zaburzenia mechanizmu samoregulacji (związane z siłą woli, przejawiające się niemożnością kontrolowania ilości spożywanego pokarmu), cechy osobowości oraz co istotniejsze, trudności w radzeniu sobie ze stresem oraz kontrolowaniem przeżywanych emocji. Osoby cechujące się niską samooceną czy też nadmierną potrzebą osiągania sukcesów życiowych odczuwają zdecydowanie częściej negatywne emocje, które starają się stłumić jedzeniem, tak aby złagodzić przykre stany emocjonalne czy poczucie samotności.

Badacze są zgodni, że głównym czynnikiem sprzyjającym otyłości jest nieumiejętność radzenia sobie ze stresem i problemami życiowymi. Jedzenie pełni wtenczas zadanie pocieszyciela, odwraca uwagę od bodźców o przykrym charakterze. Szczególnie spożywanie węglowodanów pozwala na złagodzenie negatywnych emocji, gdyż w ich zwiększonej konsumpcji towarzyszy podwyższenie stężenia endorfin we krwi - działających uspokajająco oraz serotoniny o działaniu poprawiającym nastrój. Ten natomiast może po pewnym czasie przeminąć, co zmusza organizm do ponownego sięgnięcia po potrawy bogate w węglowodany. W ten sposób zachodzi typowy mechanizm błędnego koła, który zwiększa ryzyko rozwoju zespołu kompulsywnego objadania się.

Zwraca się również uwagę na to, że nadmierne jedzenie może być chęcią zwrócenia na siebie uwagi lub sygnałem mówiącym o tym, że chcemy się ukryć przed światem, jak to ma często miejsce wśród osób otyłych. Przejadanie się może również często być oznaką niewłaściwego zaspokojenie potrzeb osoby.

Zobacz także: Dlaczego właściwie jemy za dużo?

Stosowanie diety, a zmiany psychologiczne



Osoby poddawane restrykcyjnej diecie częściej miewają zmiany nastroju. Może pojawić się u nich depresja, niepokój, rozdrażnienie czy też zmiany w zachowaniu. Osoby, które często stosują reżimy dietetyczne, cierpią na obsesję myślową na temat jedzenia, bywa również tak, że popadają w przykre stany psychicznie, w konsekwencji czego nie wytrzymują programu odchudzającego i wracają do dawnych nawyków żywieniowych, objadania się.

Reklama

Nieoceniona rola psychologa



Występowaniu powyższych sytuacji można zaradzić poprzez stosowanie diet odchudzających w współpracy z psychologiem. Do najczęściej stosowanych terapii psychologicznych zalicza się terapię behawioralną, opierającą się głównie na wspomaganiu osoby odchudzającej się w przestrzeganiu zasad stosowanej diety oraz motywowaniem jej do większej aktywności fizycznej. Celem tej metody jest nauczenie osoby, jak radzić sobie ze stresem oraz innymi sytuacjami życiowymi prowadzącymi do przejadania się. Psycholog pomaga ustalić cele, które pacjent powinien osiągnąć oraz monitoruje postępy.

Zobacz także: Czy otyłość może wpływać na niepłodność?