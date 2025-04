Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 2 – Motywacja i uczenie się

Problem z psychologią (i każdą inną nauką) jest taki, że społeczeństwo korzysta z tylko małych porcji wiedzy. Wynika to z ekonomii, np. porady w tygodnikach kobiecych muszą być krótkie. W krótkich tekstach tylko przekazuje się polecenie działania, ale nie wyjaśnia się w jaki sposób zrozumieć to działanie. Jest to o tyle niebezpieczne, że wiele z tych poleceń nie ma charakteru uniwersalnego - w niektórych warunkach mogą one działać, w innych – nie. W tej książce czytelnik znajdzie rzetelną wiedzę psychologiczną podaną w takiej formie, aby mógł ją zrozumieć i nie zanudzić się.