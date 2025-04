Poradnia Mailowa to optymalne rozwiązanie dla osób, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem/specjalistą w swoim najbliższym otoczeniu, jak również tych, którym o problemach łatwiej jest pisać niż rozmawiać. Aby skorzystać z usług poradni, należy odwiedzić stronę internetową: http://www.psychologia.edu.pl/poradnia.html.

Nowe przedsięwzięcie Instytutu Psychologii Zdrowia wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalną pomoc i wsparcie psychologiczne, zagospodarowując przy tym lukę pomiędzy poradnictwem stacjonarnym, wymagającym spotkania z psychologiem w cztery oczy, a rozwijaną przez IPZ w ramach Centrum Pomocy Kryzysowej formą poradnictwa telefonicznego. Niestacjonarna działalność założonego przezprof. Jerzego Melibrudę Instytutu obejmuje między innymi: Poradnię Telefoniczną dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116-123, Poradnię Telefoniczną dla Osób Uzależnionych Behawioralnie 801 889 880.

– Zapraszamy do kontaktu wszystkich poszukujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi. Ofertę Poradni Mailowej kierujemy zaś szczególnie do osób, które odczuwają obawy, lęk czy wstyd przed bezpośrednim kontaktem ze specjalistą, a także osób niepełnosprawnych, starszych czy mieszkających poza ośrodkami miejskimi. Mamy nadzieję, że otwarta, anonimowa i dostępna dla każdego użytkownika internetu forma pomocy, pozwoli nam dotrzeć do szerokiego grona nowych odbiorców – powiedziała Anna Gnich, koordynatorka programu interwencji kryzysowej IPZ.

Potencjalnych klientów poradni, których funkcjonowanie osobiste, zdrowotne i społeczne zostaje zaburzone przez trudności natury emocjonalnej stale przybywa. Według ostatniego raportu European College of Nuropsychopharmacology (ECNP/EBC Report 2011) aż 38% Europejczyków cierpi na różne trudności natury psychologicznej, w tym najczęściej depresję, napady lęku, bezsenność i uzależnienie od alkoholu. Rośnie również odsetek osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Zdaniem ekspertów, zachorowalność zwiększa się, ponieważ coraz więcej osób nie wytrzymuje szybkiego tempa życia spowodowanego przemianami społeczno-gospodarczymi ostatnich dekad. Na szczęście coraz więcej osób szuka profesjonalnej pomocy, również dzięki akcjom edukacyjnym oraz informacyjnym. Ludzie przestają się wstydzić tego, że przeżywają trudności natury psychicznej, częściej są też skłonni przyznać, że padli ofiarą mobbingu w miejscu pracy, przemocy domowej lub innego przestępstwa, jak molestowanie seksualne.

Choć mailowy kontakt ze specjalistą nie zastąpi terapii realizowanej w trybie stacjonarnym, twórcy poradni wierzą, że uważna konsultacja korespondencyjna może przynieść ich klientom ulgę, pomóc odzyskać nadzieję, wzmocnić motywację do zmiany lub ułatwić podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia.

Konsultanci udzielą wskazówek jak przepracować trudne doświadczenia oraz towarzyszące im negatywne uczucia i nieadaptacyjne myśli. Ich obiektywne uwagi pozwolą ocenić skalę problemu i pomogą odszukać źródła profesjonalnej pomocy w miejscu zamieszkania rozmówcy.

