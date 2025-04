Psychoterapeuta nie może utrzymywać zażyłych prywatnych kontaktów z pacjentem, nie może należeć do jego bliskiej rodziny ani być jego bliskim znajomym. Nie może zrobić również niczego, co mogłoby pacjentowi zaszkodzić ani mówić mu, co zrobiłby na jego miejscu. Musi umieć wczuć się w sytuację pacjenta – jest to niezbędne do udzielenia fachowej pomocy. Żeby zrozumieć pacjenta, terapeuta najpierw musi wysłuchać tego, co on chce mu powiedzieć. Nie może przerywać w trakcie wypowiedzi, zadawać pytań sugerujących czy naprowadzających na jakieś konkretne wnioski. Ważna w zawodzie psychoterapeuty jest również bezstronność. Pacjent sam dzięki podsuwanym rozwiązaniom musi zadecydować, co jest dla niego dobre.

