Na pytanie odpowiada chirurg naczyniowy Piotr Słowiński

Obrzęki w okolicy kostek mogą być pierwszym objawem choroby żylakowej. Inne jej symptomy to m.in. uczucie „ciężkich” nóg, bóle i skurcze łydek. Radzę zgłosić się do chirurga naczyniowego lub flebologa, który oceni stan żył. By spowolnić rozwój choroby i złagodzić dolegliwości, należy unikać wszystkiego, co zaburza krążenie żylne, m.in. długiego stania i siedzenia, gorących kąpieli, opalania, noszenia obcisłych ubrań i butów na wysokich obcasach. Osobom, które mają nadwagę, zaleca się schudnięcie. Warto natomiast więcej się ruszać. Wskazane są np. spacery, jazda na rowerze, pływanie. Istotnym elementem terapii są leki. Do najskuteczniejszych zalicza się preparaty z diosminą. Uszczelniają one naczynia krwionośne, zmniejszając obrzęki, usprawniają krążenie i działają przeciwzapalnie. By poprawić wchłanianie leku, diosminę poddaje się procesowi mikronizacji, czyli zmniejszenia cząsteczek.