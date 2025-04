Czym jest pulpitis?



Zapalenie miazgi zęba spowodowane jest szkodliwym działaniem próchnicotwórczych bakterii na miazgę zęba. Wyróżniamy dwa etapy pulpitis:

początkowe – odwracalne (ból występuje po raz pierwszy i trwa nie dłużej niż 3 dni);

późniejsze – nieodwracalne (ból mógł występować wcześniej i powraca po jakimś czasie).

Jakie są objawy zapalenia miazgi zęba?



Podstawowym objawem jest ból zęba. W zależności od etapu choroby wyróżniamy różne rodzaje bólu:

początkowe stadium (ból sprowokowany – tylko podczas jedzenia i picia);

- reakcja na zimne (ciepło łagodzi ból),

- reakcja na słodkie.

Ból samoistny (ciągły);

- reakcja na ciepło (zimno łagodzi ból),

- ból przy nagryzaniu,

- ból nasila się w pozycji leżącej,

- mogą wystąpić bóle nocne.

Nagłe ustąpienie bólu lub wzmożenie dolegliwości.

Ze względu na przebieg choroby wyróżniamy zapalenie ostre, przewlekłe i przewlekłe zaostrzone. Ostre zapalenie miazgi zęba przebiega szybko i towarzyszy mu ból. Zapalenie przewlekłe może trwać długo i przebiegać bezobjawowo. Przy zapaleniu przewlekłym może dojść do zaostrzenia – po okresie bezobjawowym pojawiają się symptomy takie jak w zapaleniu ostrym.

Jeśli wystąpią powyższe objawy, należy niezwłocznie udać się do stomatologa i rozpocząć leczenie. Zapaleniu miazgi zęba mogą towarzyszyć również objawy ogólne takie jak: ból głowy, gorączka lub złe samopoczucie.

Przebieg leczenia odwracalnych zapaleń miazgi



Leczenie polega na usunięciu próchnicy i ostatecznym wypełnieniu ubytku. Jednak w przypadku dużego stopnia zaawansowania próchnicy stomatolog najpierw zakłada opatrunek leczniczy (tlenek cynku z eugenolem lub preparat na bazie wodorotlenku wapnia) na okres do 3 miesięcy.

Jeśli dolegliwości ustąpią, lekarz zakłada wypełnienie ostateczne. Może także dojść do zaostrzenia objawów. Wtedy leczenie odbywa się tak, jak w przypadku zapaleń nieodwracalnych.

Przebieg leczenia nieodwracalnych zapaleń miazgi



Jedną z metod leczenia nieodwracalnych zapaleń miazgi zęba jest ekstrypacja, czyli usunięcie miazgi zęba w znieczuleniu. To szybki sposób, ponieważ leczenie kończy się zazwyczaj już na pierwszej wizycie.

Druga metoda polega na usunięciu miazgi zęba po uprzednim jej umartwieniu. Jest to tzw. ekstrypacja mortalna, obecnie coraz rzadziej stosowana. Stomatolog zakłada wkładkę dewitalizującą na okres 1–2 tygodni w celu umartwienia miazgi. Leczenie właściwe odbywa się dopiero przy kolejnych wizytach.

Jakie są skutki nieleczenia zapalenia miazgi zęba?



Nieleczone zapalenie miazgi zęba prowadzi do jej martwicy. Do najpoważniejszych skutków należą ropień i torbiel. Stany te podlegają już leczeniu chirurgicznemu.

