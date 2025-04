Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, znajdującego się na terenie gminy Przodkowo w Kobysewie, będzie skupiać się na: wydawaniu opinii diagnostycznych, prowadzeniu indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zapewnieniu opiekunom zajęć psychoedukacyjnych i szkoleń. Przewidziana jest także współpraca ze szkołami i przedszkolami, a zwłaszcza z nauczycielami, uczącymi dzieci ze spektrum autyzmu. Dla kadry pedagogicznej również będą organizowane specjalne szkolenia.

– Otwarcie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Kobysewie to początek tworzenia spójnego systemu pomocy osobom chorym na autyzm na terenach wiejskich – mówi Krzysztof Lipiński, Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. – Liczymy, że działania naszej Fundacji, SPOA z Gdańska, a także innych instytucji przyniosą wymierne rezultaty. Dokładamy wszelkich starań, aby osoby autystyczne i ich rodziny nie były pozostawione bez wsparcia – dodaje.

Województwo pomorskie jest pierwszym województwem, w którym zapoczątkowano realizację programu. Docelowo dołączą do niego województwa kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Patronat nad realizacją programu objął Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk.

Celem Programu Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm” jest dotarcie do osób autystycznych z terenów wiejskich i zapewnienie im opieki oraz rehabilitacji jak najbliżej miejsca zamieszkania. Celem inicjatywy jest również budowanie partnerstwa na szczeblu lokalnym, obejmującym m.in. organizacje pozarządowe, samorządy gminne i powiatowe, organizacje wyznaniowe, itp. Proces pomocy osobom autystycznym będzie wspierany poprzez propagowanie idei wolontariatu i włączenie w opiekę i rehabilitację jak największej liczby wolontariuszy.

Źródło: materiały prasowe ITBC Communication/ mk

