Publikacja przedstawia prawdziwy obraz życia osób z zespołem Downa

Dzięki szerokim możliwościom wyrazu, jaką daje zastosowana forma reportażu, książka „Pytania, których się nie zadaje” staje się uderzająco prawdziwym obrazem życia osób z zespołem Downa.

W ten sposób Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” chce realizować swoją edukacyjną misję – weryfikować panujące w społeczeństwie przekonania dotyczące osób z tą genetyczną odmiennością i walczyć z mitami na ten temat.

- Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że życie codzienne osób z zespołem Downa to dla dużej części społeczeństwa temat trudny i szerzej nieznany. W naszej najnowszej książce staramy się możliwie najpełniej opisać wszystko, z czym każdego dnia zmagają się nasi podopieczni. Wierzymy, że dzięki spojrzeniu na problem oczami wielu autorów oraz wyrazistym obrazom autorstwa Anny Bedyńskiej przybliżymy szerokiemu gronu odbiorców, czym naprawdę jest zespół Downa – jakie niesie ze sobą ograniczenia oraz jakie stwarza szanse ­– mówi Ewa Suchcicka, prezes Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”.

Autorzy reportaży

Wśród autorów reportaży zawartych w książce „Pytania, których się nie zadaje” znaleźli się: Justyna Pobiedzińska, Justyna Sierakowska, Magdalena Kicińska, Alicja Suchcicka, Konrad Oprzędek, Sylwia Szwed, Agnieszka Wójcińska, Jolanta Grabowska, Milena Rechid Chebab, Paweł Piotr Reszka, Iza Klementowska i Iza Michalewicz. 12 reportaży uzupełnia wstęp Henryka Wujca oraz posłowie autorstwa prof. dr hab. Antoniny Ostrowskiej.

Fotografie Anny Bedyńskiej, wyróżnionej w tegorocznym konkursie World Press Photo

Każda z przedstawionych historii jest rezultatem własnych obserwacji autorów, osobistych więzi oraz ich rozmów z osobami z zespołem Downa. Dodatkowo, wszystkie reportaże zostały zilustrowane artystycznymi fotografiami autorstwa Anny Bedyńskiej.

- Kiedy zgłosiło się do mnie Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” i zaproponowało zrobienie zdjęć do zbioru reportaży o osobach z zespołem Downa, pomyślałam sobie: chyba już nigdy nie wyjdę z mojej szufladki – tematów trudnych i smutnych. Jakże się myliłam! Nie spodziewałam się, że w świecie ludzi żyjących z trisomią 21 może być tak radośnie i kolorowo – mówi Anna Bedyńska, autorka fotografii w książce „Pytania, których się nie zadaje”.

Uznany reporter, Mariusz Szczygieł, zachęca do przeczytania książki:

- To odważny eksperyment: wydać całą książkę na temat życia z jedną ułomnością. Oczekiwanie od czytelnika, że będzie chciał wejść w intymną relację z tyloma bohaterami było – moim zdaniem – ze strony wydawcy oczekiwaniem zuchwałym. Dwanaścioro znanych reporterów napisało na ten sam temat i każda historia okazała się inna. Każda niesie noś nowego i zaskakującego. Oto siła indywidualnego spojrzenia! Zapewnia ją tylko reportaż.

Książka powstała przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Fundacją Instytut Reportażu. To już kolejna pozycja wydana przez Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”. W ubiegłym roku ukazała się „Lista obecności. Rozmowy z ojcami osób z zespołem Downa”, w której znalazło się 12 wywiadów ze znanymi postaciami polskiego życia politycznego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego, które łączy jeden fakt

– ich dzieci urodziły się z zespołem Downa.

Gdzie można kupić książkę?

Książkę pt. „Pytania, których się nie zadaje. 12 reporterów. 12 ważnych odpowiedzi” można zamówić w internetowej księgarni Stowarzyszenia „Bardziej Kochani” pod adresem http://www.ksiegarnia.bardziejkochani.pl/, a także telefonicznie pod numerem 22 663-40-43.

