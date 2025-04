Co to jest polip i dlaczego stworzył się u mnie?

Niestety współczesna medycyna nie zna odpowiedzi na to pytanie. Uważa się, że znaczący wpływ na zmianę nabłonka jelita grubego, prowadzącą do powstania polipów mają wszelkiego rodzaju toksyny. Przede wszystkim bierze się pod uwagę te najpowszechniejsze, z którymi mamy styczność „na co dzień”: nikotynę, konserwanty czy promieniowanie.

Czy da się żyć z polipem?

Oczywiście. Polipy jelita grubego nie wprowadzają żadnych ograniczeń w życiu codziennym. Zalecenia dietetyczne kierowane do chorych z polipami nie opierają się na wyjątkowo restrykcyjnych zakazach, ani wprowadzają aż tak daleko posuniętych zmian, aby ograniczało to naszą swobodę lub utrudniało codzienne funkcjonowanie. Podobnie jest z codziennymi przyzwyczajeniami. Możliwe jest normalne wykonywanie pracy, uprawianie sportu, spotkania towarzyskie i inne aktywności.

Należy jednak pamiętać, że polipy (nawet usunięte) mają tendencję do odrastania, która zwiększa się wraz z wiekiem, dlatego należy regularnie odwiedzać lekarza według jego zaleceń.

Co to jest „dysplazja”?

To tajemnicze słowo, używane przez histopatologów (lekarzy zajmujących się badaniami tkanek pod mikroskopem), oznacza zaobserwowany zbiór cech komórek, który może świadczyć o wstępie do procesu nowotworowego. Taką cechą są na przykład liczne podziały mitotyczne w jądrze komórki. Świadczą one o tym, że jądro (centralna część komórki decydująca o jej życiu i śmierci) znajduje się w fazie licznych podziałów. W praktyce świadczy to o tym, że pobrany polip mógł z dużą dozą prawdopodobieństwa przerodzić się w nowotwór, gdyby nie został usunięty. W ten sposób wycięcie polipów zapobiega ich przekształceniu się w nowotwór. Taki wynik badania narzuca konieczność częstszych kontroli lekarskich.

Czy moje dziecko też będzie miało polip?

Ryzyko powstawania polipów u dzieci, których rodzice chorują na tę przypadłość jest większe niż u dzieci zdrowych rodziców. Nie jest to jednak ewidentny wyrok. Jeśli dziecko będzie stosowało odpowiednią dietę, unikało czynników ryzyka i toksyn, polipy mogą się nigdy nie wykształcić. Jednak w przypadku pojawienia się objawów takich jak krwawienie z odbytu lub ściskające bóle w dolnej części brzucha, należy zgłosić się do lekarza i poinformować go o chorobie rodzica. Czasem bowiem czynniki genetyczne są tak silne, że żadna stosowana profilaktyka nie zabezpieczy naszego malucha przed zachorowaniem.

Czy mogę pić alkohol?

W umiarkowanych ilościach alkohol nie jest zabroniony. Należy jednak pamiętać, że jest on toksyną podobnie jak nikotyna w papierosach oraz emulgatory w gotowej żywności. Poza tym alkohol może nasilać objawy obecności polipów jelita grubego. Alkohol ma bowiem działanie wzdymające i może nasilać biegunki, które w przebiegu tej choroby są i tak dosyć dokuczliwym objawem.

