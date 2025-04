Zawarte w preparacie substancje regenerują podrażnione dziąsła i hamują powstawanie nowych warstw bakterii. Zawierają koenzym Q10, który działa aktywująco na układ immunologiczny, wzmagając równocześnie procesy reparacji i regeneracji.

Formuła preparatu umożliwia szybkie wchłanianie suplementu przez błonę śluzową jamy ustnej. Tabletka rozpuszczając się w jamie ustnej uwalnia koenzym Q10 bezpośrednio tam, gdzie jest potrzebny – na błonie śluzowej dziąseł. Koenzym zwiększa również sprawność fizyczną i umysłową, niweluje oznaki zmęczenia, a także wpływa korzystnie na układ nerwowy.

Koenzym Q10 jest substancją o charakterze witaminy, występującą powszechnie w żywych komórkach i jednocześnie niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania. Odgrywa on ważną rolę w procesie dostarczania tlenu do komórek. Koenzym Q10 wzmacnia także serce i dziąsła, zwiększa odporność organizmu, neutralizuje toksyczne związki w naszym organizmie oraz opóźnia procesy starzenia się komórek. Dodatkowo zwiększa odporność organizmu na choroby zakaźne i alergiczne. Działa kojąco i przyspiesza gojenie.

Sposób leczenia paradontozy jest zawsze uzależniony od zaawansowania choroby. Jeżeli nie doszło do znaczących zmian, wystarcza zwykle usunięcie kamienia nazębnego oraz dokładniejsze dbanie o higienę jamy ustnej. W bardziej zaawansowanych przypadkach stosuje się różne metody regeneracji tkanek, co jest możliwe dzięki nowoczesnym technologiom.

Źródło: Superb Communications/ mk

