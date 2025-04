Czym jest Quchnia Artystyczna?

Qchnia Artystyczna - food design - to niestandardowe podejście do przygotowywania posiłków oraz prezentacji potraw. Twórczynią przedsięwzięcia jest Marta Gessler, kochająca prostotę restauratorka, stawiająca na naturalne barwy i niekonwencjonalne połączenia w kuchni. Marta Gessler nieustannie wprowadza nowości do menu więc w jej restauracji nie spotkamy się z nudą kulinarną, raczej poznamy nowe zastosowania warzyw wykorzystywanych również jako desery (doskonałym przykładem jest tort z buraka oraz pana cotta z kopru).

Polecamy: Magiczna moc czerwonego buraka

Reklama

Filozofia

Głównym przesłaniem jest przełamanie standardów panujących w kuchni na co dzień. Ważna jest forma i kolor, a autorka zachęca do eksperymentów zapraszając na weekend z food-designem do restauracji Quchnia Artystyczna przy Centrum Sztuki Współczesnej. Każdy uczestnik będzie mógł zaprojektować swój posiłek przez wycinanie różnych kształtów makaronów i łącząc składniki, tak aby dać upust duszy artystycznej.

Reklama

Qchenny typ

W food design bardzo ważna jest dusza artystyczna i otwarta głowa. Chcąc zajmować się taką kuchnią musimy być otwarci na nowe propozycje, nie możemy myśleć schematycznie, Musimy być wręcz rewolucjonistami. Nie możemy bać się wykorzystywania cebuli w roli deseru. Jednym słowem - innowacyjnych rozwiązań nie należy się obawiać!

Polecamy: Jaki makaron do czego?

Źródło: Business&Culture