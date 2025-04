Osoby odwiedzające w tym dniu w godzinach 14.00-20.00 radomską starówkę będą mogły otrzymać bezpłatną poradę zdrowotną oraz zrobić podstawowe badania: pomiar tętna i RR (ciśnienie tętnicze), pojemność wydechową płuc (spirometria). Będzie można również sprawdzić stężenie glukozy we krwi. Wyniki badań pozwolą odpowiedzieć na pytanie, w jakiej kondycji zdrowotnej jesteśmy, czego powinniśmy się wystrzegać, a co na stałe powinno wejść w zakres naszych codziennych czynności.

Pielęgniarki i położne udzielą porad w zakresie pielęgnacji stomii, ran przewlekłych, transplantologii, dializoterapii i nefrologii. Wyjaśnią zasady kierowania i przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego oraz do domu pomocy społecznej. Przekażą cenne wskazówki dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej, opatrywania ran i skaleczeń, które mogą okazać się szczególnie przydatne w kontekście zbliżających się wakacji. Pielęgniarki podpowiedzą również, jak zadbać o sylwetkę, jak bezpiecznie się odchudzać i prawidłowo odżywiać.

Dla przyszłych i obecnych rodziców wartościowe będzie spotkanie z położnymi, które doradzą w zakresie ciąży, porodu i połogu, pielęgnacji noworodka i karmienia piersią./ mk

