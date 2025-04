Między 8 a 12 czerwca w Warszawie w ramach kampanii „Płodna Polka” odbędzie się tydzień darmowych badań Pakietu kobiecego. Ich wykonanie pozwala na zdiagnozowanie płodności kobiety i oszacowania czasu, który pozostał jej na macierzyństwo. Do udziału w akcji zachęca jej ambasador – Mister Polski – Rafał Maślak.

Pakiet kobiecy to zestaw badań: poziomu hormonów AMH i FSH oraz USG, połączonych z konsultacją z lekarzem specjalistą z dziedziny niepłodności. Ich wykonanie pozwala ocenić rezerwę jajników, która jest głównym wskaźnikiem płodności kobiety.

Kobiety rodzą się z określoną na całe życie liczbą komórek jajowych, która maleje wraz z upływem czasu. Z tego powodu wiek jest jedynym z najważniejszych czynników wpływających na płodność.

Po przekroczeniu 25. roku życia szanse na zajście w ciążę zaczynają spadać, a po 33. są już często niewielkie. Rezerwę jajników może także zmniejszyć niewłaściwy styl życia: niezdrowa dieta, stres, picie alkoholu czy palenie papierosów.

"Szacuje się, że niepłodność dotyka już 20% par, stając się chorobą cywilizacyjną. Badania wchodzące w skład Pakietu kobiecego pozwalają oszacować, jak długo kobieta będzie zdolna do zajścia w ciążę oraz wykryć nieprawidłowości hormonalne i anatomiczne, związane z rozrodczością. Wczesne wykonanie tych badań, a następnie ich regularne powtarzanie (co pięć lat) - może przeciwdziałać niepłodności" – powiedział dr Grzegorz Mrugacz, ekspert kampanii „Płodna Polka”.

Do udziału w akcji zachęca ambasador kampanii „Płodna Polka” Rafał Maślak:

Zachęcam wszystkie Polki do badań płodności. Coraz częściej panie przekładają karierę nad macierzyństwo, zapominając, że kluczową rolę w ich płodności odgrywa wiek. Sam w ramach analogicznej kampanii – Płodny Polak – poddam się badaniom nasienia, by dać dobry przykład i okazać, że warto się badać.

Obejrzyj wypowiedź Rafała Maślaka:

Reklama

Bezpłatne badania będzie można wykonać od 8 do 12 czerwca w Klinice Leczenia Niepłodności „Bocian” w Warszawie przy ulicy Stawki 2A. Zapisy na badania ruszają 1 czerwca pod numerem:

tel. + 48 (22) 634 37 74.

Źródło: Materiały prasowe Procontent Communication

Zobacz także: Owulacja – jak sprawdzić, kiedy ją masz?