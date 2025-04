Przebieg operacji raka jajnika

Obecnie większość operacji przeprowadzana jest metodą laparoskopową. Poprzez małe nacięcia w brzuchu, wprowadzane są narzędzia chirurgiczne. Oprócz samego wycięcia jajnika, chirurg ocenia ściany miednicy oraz okoliczne węzły chłonne. Ponadto często pobiera biopsje węzłów okołoaortalnych do poziomu żył nerkowych, fragmentów otrzewnej i płynu surowiczego, w celu ich późniejszego przebadania pod kątem występowania komórek nowotworowych. Po podjęciu decyzji co do rozległości zabiegu, usuwane są jajniki i jajowody jedno- lub obustronnie oraz macica. Usunięte organy wyjmowane są z ciała poprzez kanał szyjki macicy, która może, lecz nie musi być usunięta.

Operacja - lepiej wyciąć mniej, czy więcej?

W przypadku wszystkich rodzajów raka jajnika konieczna jest owariektomia. W zależności od stopnia zaawansowania raka niezbędne może być także usunięcie jajowodu lub macicy oraz otaczającej macicę otrzewnej. W sytuacji, gdy pacjentce bardzo zależy na posiadaniu potomstwa lekarz stara się zachować macicę, jednak tylko w sytuacjach. gdy jest to możliwe. U kobiet starszych, w przypadku zajęcia obu jajników przez nowotwór oraz w nowotworach nisko zróżnicowanych preferowana jest salpingo-owariektomia wraz z histerektomią. Zwykle wskazane jest również usunięcie siatki wielkiej (fragment otrzewnej).

I co dalej?

Po przeprowadzonej operacji często prowadzony jest nadzór nad pacjentkami, w celu którego również wykorzystuje się laparoskopię. Jak pokazuje doświadczenie, ma ono jednak sens w wysokich stadiach zaawansowania choroby przed operacją, gdzie odsetek niewykrytej wznowy jest niewielki.

Wcześnie wykryty rak jajnika daje ponad 90% szans na wyleczenie.

Niestety nie istnieją skuteczne metody wykrycia raka jajnika oraz nie daje on swoistych objawów we wczesnym okresie rozwoju, dlatego też większość (60%) pacjentek jest diagnozowana w późnej fazie choroby, kiedy rak nacieknie okoliczne tkanki, lub dojdzie do przerzutów. Dlatego też średni odsetek 5 letniego przeżycia wynosi jedynie 47%. Jak więc widać mimo dużej wiedzy na temat czynników powodujących rozwój raka jajnika, nowoczesnych metod obrazowania i wysokiego stopnia zaawansowania chirurgii, cały czas choroba ta pozostaje dużym wyzwaniem dla współczesnej medycyny.

