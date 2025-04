Rak nie jest chorobą statyczną. W trakcie jego rozwoju dochodzi do szeregu zmian w budowie komórek. Zmiany te pozwalają oszukać system immunologiczny człowieka, wytrzymać chemioterapię, radioterapię, by wreszcie dać przerzuty i progresję choroby. Do tej pory niewiele wiadomo było na temat mechanizmów zaangażowanych w przemiany zachodzące w komórkach rakowych. Odkrycie hiszpańskich naukowców nareszcie wyjaśnia większość niejasności dotyczących tych procesów.

Głównym winowajcą okazały się niewielkie cząsteczki nazywane microRNA, które w prawidłowej komórce odpowiadają za utrzymywanie odpowiedniego wyglądu komórek nabłonkowych. „Odkryliśmy, że pewne grupy microRNA, szczególnie microRNA-200S zostają inaktywowane. Brak zarządzania wyglądem komórek powoduje, że komórki nowotworowe mogą się zmieniać, wydłużać, by wreszcie rozrosnąć się niekontrolowanie i dać przerzuty.” - tłumaczy dr Manel Esteller, prowadzący te badania.

W trakcie pracy naukowcy skupili się na dwóch najczęściej występujących nowotworach: jelita grubego i piersi. Oprócz niewątpliwego wkładu w lepsze zrozumienie choroby, prace hiszpańskich badaczy, dają nadzieję na stworzenie terapii i spowolnienie procesu rozrostu raka lub nawet odwrócenie niekorzystnych zmian związanych z powstaniem nowotworu.

Źródło: Science Daily/ kp

