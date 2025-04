Co wpływa na sposób terapii?

Wybór metody leczenia zależy od wielu czynników, przede wszystkim od stopnia zaawansowania klinicznego, a w tym obecności przerzutów do węzłów chłonnych. Dużą rolę odgrywa także wynik badania histopatologicznego i określony w nim stopień złośliwości histologicznej. Wpływ na sposób terapii ma też lokalizacja nowotworu. Nie bez znaczenia jest też ogólny stan zdrowia pacjenta i obecność przeciwwskazań do konkretnych interwencji leczniczych. Ostateczna decyzja należy do chorego, który wyraża pisemną zgodę na proponowane leczenie.

Możliwości leczenia

Podstawowe metody w leczeniu raka krtani to chirurgia i radioterapia. Stosuje się je jako metody samodzielne lub skojarzone, wzajemnie się uzupełniające. Wykorzystywane w I i II stadium zaawansowania mają porównywalną skuteczność. Metody chirurgiczne we wczesnym raku to mikrochirurgia klasyczna lub laserowa, chordektomia i laryngektomia częściowa. Polegają one na miejscowym usunięciu zmienionej nowotworowo tkanki z zachowaniem jak największej części krtani. Z wyjątkiem obustronnej chordektomii, czyli wycięcia obu strun głosowych, możliwe jest zachowanie własnej mowy. Głos po operacji oszczędzającej krtań może być zmieniony, ochrypły. Zamiast operacji częściowej można zastosować radioterapię. Pozwala ona zachować dobrą jakość głosu, chociaż początkowo chrypka może się wręcz nasilić. Jest to metoda często wybierana u osób, które ze względu na ogólny stan zdrowia nie mogą się poddać operacji. W zaawansowanych przypadkach raka krtani najczęściej stosuje się leczenie skojarzone, czyli operację całkowitego usunięcia krtani a następnie napromienianie. Niekiedy stosuje się dodatkowo chemioterapię, ale jest to metoda o mniejszym znaczeniu.

Konsekwencje operacji

Totalne wycięcie krtani pozbawia całkowicie głosu. Aby umożliwić oddychanie konieczne jest wytworzenie tracheostomii, jeśli nie było to zrobione jeszcze przed operacją. Mowę po laryngektomii można odzyskać przez wykształcenie głosu przełykowego, założenie protezki wentylowej oraz zastosowanie protezy głosowej, czyli sztucznej krtani. Nierzadko zdarza się jednak, że osoby po usunięciu krtani popadają w depresję i izolują się społecznie. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwcześniej zgłosić się do lekarza z niepokojącymi objawami. Wówczas jest większa szansa na leczenie oszczędzające krtań i zachowanie głosu.