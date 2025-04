Naukowcy usilnie pracują nad stworzeniem leku na raka. Chociaż na razie nie udało się go do końca opracować, coraz więcej wiadomo o samej chorobie. Dzięki temu lekarze mogą znacznie skuteczniej wykorzystywać metody leczenia, którymi w tym momencie dysponują.

1. Operacja

To podstawa leczenia większości nowotworów. Wycięcie guza we wczesnej fazie choroby daje szansę niemal na 100-proc. wyleczenie. Podczas zabiegu usuwa się guz z niewielkim zapasem otaczających go zdrowych tkanek. Często wycina się też okoliczne węzły chłonne, które mogą być siedliskiem pierwszych przerzutów nowotworu.

2.Chemioterapia

Komórki raka potrafią przenosić się w organizmie z miejsca na miejsce. Nawet gdy guz był niewielki i usunięto go w całości, nie można wykluczyć, że w ciele nie pozostały komórki nowotworowe. Dlatego zazwyczaj po operacji podaje się leki (tzw. cytostatyki), które niszczą komórki rakowe. Jeśli doszło już do przerzutów, chemioterapia jest niezbędna.

W zaawansowanych stadiach raka chemioterapię stosuje się niekiedy jeszcze przed operacją. Dzięki temu guz się zmniejsza i można go wyciąć.

W przypadku nowotworów rozsianych, takich jak białaczka, chłoniaki, chemioterapia jest podstawą leczenia.

3. Radioterapia

Ta metoda polega na niszczeniu komórek nowotworowych promieniowaniem jonizującym. Bywa stosowana jako samodzielna terapia lub jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego. Często łączy się ją z chemioterapią.

4. Hormonoterapia

Na rozwój niektórych rodzajów nowotworów (np.: raka piersi, jajnika, trzonu macicy, tarczycy, prostaty) mają wpływ hormony. Zależnie od ich poziomu guz może rosnąć szybciej lub wolniej. Dlatego w przypadku tych nowotworów stosuje się leki o działaniu zbliżonym do hormonów. Hamują one lub przynajmniej spowalniają rozwój nowotworu.

5. Terapia celowana

Chemio- i radioterapia niszczą nie tylko komórki rakowe, lecz także te zdrowe. W przeciwieństwie do nich najnowsze leki działają z większą precyzją. Skierowane są przeciw konkretnym substancjom, które sprawiają, że guz się rozrasta.

Część leków hamuje powstawanie w guzie naczyń krwionośnych. W efekcie zostaje on pozbawiony tlenu i substancji odżywczych. Nawet jeśli nie zniknie całkowicie, nie powiększa się.

Inne leki blokują receptory, które przekazują komórkom nowotworowym, kiedy powinny się dzielić. To także pozwala powstrzymać rozwój choroby.

Tego typu leki stosuje się m.in.: w terapii raka piersi, jelita grubego, płuca, nerki, glejaka mózgu.

Terapia dobrana indywidualnie

Leki, które jednemu pacjentowi pomogą, u innego wcale nie działają. Dzieje się tak dlatego, że nowotwory – nawet tego samego rodzaju – różnią się między sobą. Poza tym u poszczególnych osób mogą występować mutacje genetyczne, które uniemożliwiają działanie leku. Dlatego przed rozpoczęciem terapii wykonuje się badania, które pozwalają dobrać najlepszy rodzaj leczenia.

Osoba, która zachorowała na chorobę nowotworową, dzięki odpowiedniej terapii może żyć wiele lat.

Konsultacja: prof. Marek Wojtukiewicz, Białostockie Centrum Onkologii