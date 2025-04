Rak nerki może nie dawać objawów

Najbardziej charakterystycznym objawem raka nerki jest... zupełny brak objawów choroby. Dolegliwości można odczuwać dopiero w momencie, gdy guz jest na tyle duży, by upośledzać czynność nerki lub uciskać na narządy sąsiadujące z tymi organami. Wtedy jest już najczęściej zdecydowanie za późno na podjęcie jakichkolwiek działań terapeutycznych.

Objawami, które mogą pojawić się w przebiegu rozwoju raka nerki mogą być ból w okolicach lędźwiowych, białkomocz, krwiomocz lub uczucie pełności w jamie brzusznej. Są to bardzo niespecyficzne symptomy i mogą pojawić się u każdej zdrowej osoby i nie stanowić dla niej powodu do niepokoju.

Jak rozpoznać raka nerki?

Diagnoza raka nerki stawiana jest najczęściej podczas badania ultrasonograficznego jamy brzusznej wykonywanego z zupełnie innego powodu niż dolegliwości, pojawiające się pod wpływem rozwoju nowotworu. Taka sytuacja jest wskazaniem do wykonania bardziej zaawansowanego badania obrazowego, jakim jest tomografia komputerowa jamy brzusznej, która w bardziej dokładny sposób pozwoli lekarzowi stwierdzić, czy zaobserwowana zmiana jest rakiem czy jedynie łagodną torbielą.

Rozpoznanie raka nerki może być postawione przez lekarza na podstawie samego obrazu zmiany w tomografii. Nie ma konieczności pobierania wycinka nerki do badania histopatologicznego lub wykonywania biopsji nerki.

Leczenie raka nerki

Jedyną skuteczną metodą leczenia raka nerki jest chirurgiczne wycięcie całego narządu. Sytuacja ulega skomplikowaniu, jeśli pacjent posiada jedyną nerkę sprawną lub jeśli operacja z innych przyczyn jest niemożliwa. Wtedy chirurg wycina jedynie zmieniony fragment nerki wraz z nowotworem, co daje jednak możliwość powrotu choroby.

Terapia może odbywać się na sposób przyjmowania chemioterapii lub leków biologicznych o dość ograniczonej skuteczności. W przypadku wystąpienia przerzutów, stosuje się właśnie tą metodę leczenia, jednak lekarze nie dają gwarancji na jej efektywność.

Czy mogę uchronić się przed rakiem nerki?

Jak dotąd lekarze nie znają bezpośredniej przyczyny powstawania raka narządu, zajmującego się wydalaniem moczu. Istnieją pewne doniesienia o predyspozycji genetycznej (większą szansę na zachorowanie mają dzieci rodziców, chorujących na raka nerki) oraz o udziale czynników środowiskowych takich jak palenie papierosów lub narażenie na kontakt z substancjami toksycznymi. Do występowania raka nerki przyczyniają się także choroby takie jak otyłość, nadciśnienie tętnicze czy rodzinna wielotorbielowatość nerek i innych narządów.

