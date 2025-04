Rak pęcherza moczowego rozwija się z tzw. nabłonka przejściowego, który wyściela pęcherz moczowy. Pod wpływem niektórych czynników środowiskowych, a także predyspozycji genetycznych tkanka ta wyrodnieje. Oznacza to, że rozrasta się w sposób niekontrolowany i nacieka otaczające oraz oddalone narządy.

Kto może zachorować?

Narażeni są przede wszystkim mężczyźni starsi, powyżej 60 roku życia. Ryzyko wzrasta, jeżeli choroba ta występuje u osób spokrewnionych. Z czynników środowiskowych, usposabiających do rozwoju tego nowotworu, należy na pierwszym miejscu wymienić palenie papierosów.

Innymi substancjami, mającymi potencjalne działanie karcynogenne (tzw. mogące przyczyniać się do powstania nowotworu), są anilina, naftylamina i benzydyna. Co więcej, ryzyko zachorowania zwiększają też niektóre działania terapeutyczne – przyjmowanie leku cyklofosfamidu lub stan po radioterapii miednicy.

Jakie są pierwsze objawy?

W skutecznym leczeniu nowotworów pierwszorzędną rolę odgrywa ich wczesne rozpoznanie. W przypadku raka pęcherza moczowego, chorzy zgłaszają się najczęściej zaniepokojeni pojawieniem się krwi w moczu.

Objaw krwi w moczu prawie zawsze zwiastuje poważną chorobę i w każdym przypadku wymaga konsultacji lekarskiej w celu wyjaśnienia przyczyny.

Krwi w moczu, zwłaszcza w początkowym stadium zaawansowania choroby, zwykle nie towarzyszy bolesność. Trudność w oddawaniu moczu, bolesne parcie na mocz czy ból w podbrzuszu są zwykle późniejszymi symptomami choroby.

Jakie badania umożliwiają postawienie diagnozy?

Badaniem, zazwyczaj pozwalającym na postawienie wstępnego rozpoznania, jest USG jamy brzusznej. W większości przypadków udaje się w tym badaniu, za pomocą fal ultradźwiękowych, zobrazować zmienioną ścianę pęcherza moczowego.

W sytuacjach wątpliwych wartość rozstrzygającą ma cystoskopia. Badanie to polega na wprowadzeniu do pęcherza moczowego specjalnej sondy z zainstalowaną kamerą. Oprócz możliwości obejrzenia zmian, sonda pozawala na pobranie próbek tkanki, która zostaje następnie poddana ocenie histopatologicznej.

Leczenie raka pęcherza moczowego

Sposób leczenia zależy od tego jak głęboko komórki nowotworowe naciekają ściany pęcherza. W przypadkach mniej zaawansowanych stosuje się immunoterapię w celu miejscowego pobudzenia odporności do usunięcia komórek raka.

W przypadkach bardziej zaawansowanych szansą na wyleczenie jest usunięcie pęcherza i następcza chemioterapia. Zachodzi wtedy potrzeba wytworzenia zastępczego zbiornika moczu, który wykonuje się często z pętli jelita.

