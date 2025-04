Czy mężczyzna może zachorować na raka piersi?

Rak sutka u mężczyzn występuje głównie w wieku dojrzałym - po 60 roku życia. Do rozwinięcia tego nowotworu predysponują liczne czynniki genetyczne, hormonalne oraz środowiskowe. W praktyce oznacza to, że szczególną czujność powinny zachować osoby, których krewni chorowali. Ryzyko rośnie także w przypadku narażenia na promieniowanie jonizujące (np. radioterapia) i w przypadku niektórych chorób wpływających na stężenie testosteronu i estrogenu we krwi (np. zespół Klinefeltera).

Jakie objawy powinny skłonić do wizyty lekarskiej?

Najczęstszym symptomem rosnącego nowotworu jest wyczuwalny na piersiach guz.

Każda zmiana o charakterze asymestrycznym powinna być traktowana niezwykle poważnie.

Podejrzane są także wszystkie zmiany stanu sutka, czyli pojawienie się owrzodzenia, przebarwień, guzków czy zmiana kształtu. Nie oznacza to oczywiście, że każda narośl zawiera w sobie komórki nowotworowe, ale zawsze należy wykluczyć tę ewentualność.

Jak wygląda diagnostyka?

Po ocenie ewentualnego ryzyka zachorowania, lekarz przeprowadza badanie fizykalne, tzn. ogląda i bada zmiany dotykowo. Warto wiedzieć, że powiększenie się piersi u mężczyzn w wieku starszym wiąże się ze zmianami hormonalnymi i nie jest zjawiskiem rzadkim – stan taki nazywa się ginekomastią i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia pacjenta. W przypadkach wątpliwych lekarz kieruje pacjenta na badania dodatkowe – USG (badanie ultrasonograficzne) i ewentualnie na pobranie próbki do badania – biopsję. Ten ostatni zabieg i ocena histopatologa ma wartość rozstrzygającą.]

Na czym polega leczenie i od czego zależy jego skuteczność?

W leczeniu raka sutka medycyna dysponuje skutecznymi metodami terapii, ale warunkiem jej powodzenia jest wczesna diagnoza. Podstawowym zabiegiem, podobnie jak u kobiet, jest mastektomia (operacja usunięcia całej piersi), często z wycięciem sąsiadujących węzłów chłonnych. Uzupełniająco stosuje się naświetlania i chemioterapię, a także leczenie hormonalne. Dobór leczenia zależy od rozległości i rozsiewu zmian oraz stanu chorego. Niekorzystną prognozą jest występowanie przerzutów.

