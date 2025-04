Co roku 130 tysięcy Polek dowiaduje się, że ma raka piersi, a naukowcy szacują, że w ciągu dziesięciu lat liczba ta wzrośnie do 160 tysięcy. Rak jądra stanowi co prawda tylko 1% wśród męskich nowotworów, ale jest najczęściej występującym rakiem wśród młodszych mężczyzn. Wykryty odpowiednio wcześnie jest w stu procentach uleczalny. Dlaczego Polacy badają się tak rzadko? Od dawna wiadomo, że wolimy się leczyć, niż zapobiegać, ale czy warto? Regularne badania mogą uratować nasze zdrowie, jeśli nie życie.

