Typy szczepionek

Istnieje ponad 100 typów wirusa brodawczaka ludzkiego, szczepionka jest skierowana przeciwko 4 typom: HPV 6, 11, 16, 18. Dwa pierwsze typy odpowiedzialne są za powstawanie niezłośliwych brodawek w okolicach narządów moczowo-płciowych, dwa pozostałe należą do typów „wysokiego ryzyka” – infekcja tymi szczepami jest podłożem aż 70% raków szyjki macicy. Powstała także szczepionka skierowana jedynie przeciwko HPV 16 i 18 – nie chroni on jednak przeciwko powstawaniu brodawek narządów płciowych. Istnieją także inne szczepy, którymi infekcja może być punktem wyjścia dla nowotworu – szczepionka jest skierowana tylko przeciwko tym najbardziej powszechnym. Wynika jednak z tego, że może się zdarzyć wystąpienie nowotworu nawet jeżeli kobieta była szczepiona. Aby uodpornienie było stałe konieczne jest podanie 3 dawek szczepionki – dawki przypominające po 2 i 6 miesiącach.

Czytaj też: Objawy raka szyjki macicy

W jakim wieku się zaszczepić?

Szczepionka jest rekomendowana dla dziewczynek i młodych kobiet – przed ukończeniem 26 roku życia, najlepiej przed rozpoczęciem współżycia seksualnego (wirus przenoszony jest przez stosunki seksualne). Szczepionka może być użyta także u osób aktywnych seksualnie, jeżeli badanie cytologiczne rozmazu z szyjki macicy wyklucza cechy infekcji wirusem HPV. Szczepionkę podaje się domięśniowo. W Polsce szczepionka ta należy do zalecanych, pełnopłatnych szczepionek. Koszt jednej dawki to ok. 500 zł.

Przed wykonaniem szczepienia u osób aktywnych seksualnie niestety nie wykonuje się rutynowych testów na nosicielstwo HPV – ocenia się tylko, czy nie ma widocznych cech infekcji w obrębie szyjki. Istnieje bowiem możliwość, że kobieta jest zakażona, ale wirus jest „w uśpieniu” i póki co nie powoduje żadnych widocznych zmian. Kobiety, która jest nosicielem typu „wysokiego ryzyka” w momencie szczepienia, szczepionka nie ochroni przed rozwinięciem się raka szyjki. Szczepionka chroni tylko przed zakażeniem!

Dlaczego warto?

Warto się szczepić na HPV. Tyczy się to zwłaszcza dziewczynek przed rozpoczęciem życia seksualnego, gdyż u nich szansa ochrony przed rakiem jest największa. Jednak trzeba pamiętać, że szczepienie nie chroni w 100%. Dlatego nawet jeżeli kobieta jest zaszczepiona, nigdy nie powinna rezygnować z wykonywania kontrolnych cytologii. Regularne wykonywanie cytologii pozwoli zauważyć infekcję wywołaną przez HPV we wczesnym stadium, zastosować odpowiednie leczenie i zapobiec przemianie nowotworowej nabłonka szyjki macicy.

Polecamy: Co to jest wirus brodawczaka ludzkiego?

Reklama