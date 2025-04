Najistotniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy jest przewlekła infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Przewlekła infekcja sprzyja przemianie nowotworowej nabłonka szyjki macicy. Wirus przenoszony jest drogą płciową, dlatego częste kontakty seksualne z różnymi partnerami sprzyjają zakażeniu. Wczesna inicjacja seksualna także zwiększa ryzyka zakażenia. Stosowanie prezerwatyw podczas stosunku zapobiega przeniesieniu wirusa. Zakażeniu sprzyja także osłabienie odporności organizmu. Dlatego na raka szyjki bardziej narażone są kobiety zarażone wirusem HIV.

Czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki

Największe ryzyko zarażenia istnieje u młodych kobiet między 16-25 rokiem życia dlatego w tym wieku najbardziej polecane jest stosowanie szczepionki przeciw HPV. Szczepionka zapobiega infekcji najpowszechniej występującym groźnym szczepom wirusa.

Rolę ochronną przed przemianą nowotworową na podłożu infekcji jest też regularne wykonywanie cytologii, która umożliwia wykrycie zmian w nabłonku szyjki macicy.

Istnieją też inne czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki macicy. Jednym z nich jest palenie tytoniu. Palaczki mają 2 razy większe ryzyko rozwoju raka szyjki. Także długotrwałe przyjmowanie pigułek antykoncepcyjnych (ponad 5 lat) sprzyja wystąpieniu raka szyjki. Nowotwór ten także częściej rozwija się u kobiet, które wielokrotnie rodziły. Niski status socjoekonomiczny jest także uznany za czynnik ryzyka raka szyjki – może to wynikać z mniejszej dostępności do opieki zdrowotnej oraz profilaktyki.

Wiek także jest czynnikiem ryzyka. Na raka szyjki chorują kobiety młode, najwięcej między 25-55 rokiem życia. Częste stany zapalne narządów płciowych innymi drobnoustrojami niż wirus brodawczaka takimi jak chlamydie czy wirus opryszczki mogą ułatwiać przemianę nowotworową nabłonka szyjki. Także napromieniowanie okolic miednicy mniejszej i narządów płciowych zwiększa ryzyko zachorowania. Istnieje także predyspozycja rodzinna do wystąpienia tego typu raka.

Nie wszystkie czynniki ryzyka można wyeliminować. Im więcej czynników ryzyka, tym większa szansa na zachorowanie. Trzeba jednak pamiętać, że sam fakt bycia kobietą jest czynnikiem ryzyka rozwinięcia się raka szyjki macicy dlatego każda kobieta aktywna seksualnie powinna regularnie wykonywać cytologię, która jako jedyna metoda pozwala na wykrycie nowotworu lub zmiany przednowotworowej i właściwe leczenie.

