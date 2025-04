W komórkach jednego z podtypów raka tarczycy – raku pęcherzykowatym, odkryto bardzo dziwne białko, utworzone z połączenia dwóch innych występujących w prawidłowych komórkach. Proteina, o której mowa, oznaczana PAX8/PPARγ powstaje dzięki mutacjom jakie zachodzą w materiale genetycznym komórek rakowych. Jednak wbrew wcześniejszym ustaleniom nie tylko nie przyspiesza ona wzrostu guza, a działa wręcz przeciwnowotworowo.

Pierwsze próby na zwierzętach z zastosowaniem genu PAX8/PPARγ wypadły bardzo pomyślnie. Guzy u myszy poddanych działaniu genu rosły nawet 4 razy wolniej niż u zwierząt pozbawionych białka PAX8/PPARγ w walce z rakiem.

To jednak nie wszystko. Białko PAX8/PPARγ może również posłużyć jako ważny marker nowotworowy.

Rak tarczycy jest jednym z częstszych nowotworów. Niestety do tej pory jedna z jego postaci – rak pęcherzykowy - jest wręcz nie do odróżnienia od łagodnego gruczolaka pęcherzykowego bez wykonania operacji i wycięcia guza. Obecność białka PAX8/PPARγ może pomóc zidentyfikować raka pęcherzykowego wcześniej i tym samym uratować tysiące osób od niepotrzebnej operacji.

„W wyniku operacji tarczycy może dojść do wielu komplikacji, jednak zastosowanie markerów pomoże zapobiec tysiącom niepotrzebnych zabiegów.” - tłumaczy dr Reddi - „Mimo, że jesteśmy dopiero na początku drogi miło będzie przyglądać się jak nasze odkrycie znajduje zastosowanie w medycynie.”

Źródło: MedicalXpress/ kp

