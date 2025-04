Dzięki postępowi naukowemu i technologicznemu w ostatnich latach coraz więcej ośrodków rozpoczyna badania nad nowymi metodami leczenia raka żołądka. Trwają prace nad lekami, które mają być wykorzystywane w terapii tego nowotworu. Dzięki temu już wkrótce w walce z tą chorobą mogą otworzyć się kolejne perspektywy.

Musimy częściej się badać

Najwięcej zachorowań na raka żołądka odnotowuje się w Japonii i Korei Południowej, co według specjalistów prawdopodobnie ma związek z dietą. Jednocześnie to właśnie te kraje mają najlepsze wyniki leczenia tego nowotworu. Wszystko dzięki regularnemu wykonywaniu przez ich mieszkańców profilaktycznej gastroskopii. Japończycy i Koreańczycy po ukończeniu 40. roku życia robią ją przynajmniej raz na rok. – Niestety w Polsce zwykle pacjenci zgłaszają się na to badanie dopiero wtedy, gdy zaobserwują u siebie niepokojące objawy, na przykład utrzymujące się przez dłuższy czas bóle brzucha, nudności i wymioty. Te symptomy niestety towarzyszą zwykle już zaawansowanemu stadium nowotworu – mówi dr hab. n. med. Dawid Murawa, specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej z poznańskiego Szpitala Med Polonia. – Z tego powodu tak ważna jest profilaktyczna gastroskopia, którą wykonuje się, by w możliwie jak najwcześniejszym stadium rozpoznać nowotwór. W przypadku raka żołądka bardzo wcześnie pojawiają się bowiem przerzuty do węzłów chłonnych, co znacznie pogarsza rokowania. Dlatego im wcześniejsza diagnoza, tym większe szanse na skuteczne wyleczenie – dodaje.

Operacje szansą na normalne życie

Obecnie podstawową metodą walki z nowotworem żołądka jest zabieg operacyjny. – U większości chorych operacja polega na całkowitym usunięciu żołądka i zastąpieniu go jelitem. Prawidłowe wykonanie takiego zabiegu gwarantuje dobrą jakość życia, a pacjenci wracają do normalnego funkcjonowania. Z ich diety wyklucza się zaledwie kilka produktów, więc nie jest nawet konieczna drastyczna zmiana dotychczasowego sposobu odżywiania – wyjaśnia dr hab. n. med. Dawid Murawa z Med Polonii.

Dla wyników leczenia ważne jest także to, ile w trakcie operacji usuwa się węzłów chłonnych. – Ze względu na dużą liczbę zachorowań w Japonii i Korei, tamtejsi lekarze zdobyli spore doświadczenie w tym zakresie. Dzięki wypracowanym technikom chirurgicznym liczba zabiegów, które kończą się powodzeniem, jest imponująca – przyznaje dr hab. n. med. Dawid Murawa z Med Polonii. Jednak i w Polsce tego typu operacje są przeprowadzane z powodzeniem przez wyspecjalizowanych lekarzy.

Nowe sposoby walki z rakiem

Chociaż nasza wiedza na temat raka żołądka cały czas nie jest tak rozległa, jak w przypadku nowotworów piersi czy jelita grubego, postęp nauki w ostatnich latach jest spory. – Najnowsze osiągnięcia medycyny pozwalają mieć nadzieję na to, że już wkrótce walkę z tym nowotworem będziemy mogli prowadzić jeszcze skuteczniej. Podczas tegorocznego Światowego Kongresu Raka Żołądka w Weronie dużo mówiono nie tylko o profilaktyce, ale i nowych sposobach walki z tą chorobą – komentuje dr hab. n. med. Dawid Murawa z Med Polonii. Prowadzone są badania nad łączeniem różnych sposobów leczenia, co pozwoliłoby na wsparcie zabiegów chirurgicznych chemioterapią i radioterapią. Trwają także prace nad wprowadzeniem leczenia farmakologicznego raka żołądka, czyli tak zwaną celowaną chemioterapią. – Miałem przyjemność współpracować z innymi badaczami w niedawno zakończonym badaniu LOGIC, w ramach którego zajmowaliśmy się nowym lekiem o nazwie Lapatynib. Cały czas czekamy na finalne wyniki, ale już teraz wszystko wskazuje na to, że mogą być one bardzo interesujące i wpłynąć na dalszy rozwój nauki – mówi dr hab. n. med. Dawid Murawa z Med Polonii.

