Badania wykazały, że pacjentka będąca w ciąży, może przechodzić przez leczenie nowotworu tak samo, jak inni pacjenci, z minimalnym ryzykiem dla zdrowia płodu. Problem leczenia onkologicznego pacjentek ciężarnych dotyczy 1 na 1000 kobiet, choć niedługo może być powszechniejszy ze względu na rosnącą ilość ciąż w późniejszym wieku.

Czasopismo „Lancet” oraz „Lancet Oncology” opublikowało wyniki belgijskich badań. Badania dzieci, których matki przechodziły w ciąży chemioterapię, przeprowadzonych w chwili poczęcia, w wieku 18 miesięcy i 18 lat, wykazały, że ich ogólny stan zdrowia, IQ oraz kondycja serca nie odbiegają od normy.

Na podstawie badań naukowcy ustalili, że radioterapię najlepiej stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, gdy wielkość dziecka pozwala na przykrycie go specjalnym kocem z ołowiu, umieszczonym na brzuchu przyszłej mamy, który ochroni je przed nadmiernym promieniowaniem. Chemioterapia natomiast możliwa jest również od pierwszego trymetru – używa się wtedy dodatkowo ultradźwięków, które monitorują stan zdrowia dziecka.

Badania wykazały również, że zakończenie ciąży nie zwiększa szans powodzenia leczenia u matki. Te badania udowadniają, że leczenie onkologiczne kobiet w ciąży nie musi się różnić od klasycznego i ciąża nie jest czynnikiem, który mógłby zaszkodzić chemio- czy radioterapii. Przerywanie ciąży podczas leczenia raka nie jest więc konieczne i naukowcy żywią nadzieję, że środowisko lekarskie nie będzie sugerowało aborcji kobietom w takiej sytuacji.

Co więcej, naukowcy związani z pismem „Lancet” zalecają, by matki, poddawane chemioterapii, jak najdłużej nosiły w sobie dziecko podczas jej trwania. Dziecko wydaje się w naturalny sposób chronione przed wpływem chemioterapii. Dlatego występuje fenomen matki, pozbawionej włosów podczas leczenia raka, która rodzi zdrowe dziecko, z główką pokrytą mnóstwem włosów.

