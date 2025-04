Rak to nowotwór złośliwy, który bierze swój początek w jednej wadliwej komórce. Przyczyn jego powstania jest wiele; przyjmuje się, że dziedziczenie genetyczne jest jedną z nich. Osoby, w których rodzinie były przypadki nowotworów, należą do grupy ryzyka. To wśród nich przeprowadza się badanie genetyczne na obecność zmutowanych genów, takich jak np. gen BRCA1. U jego nosicielek występuje aż 50-80% ryzyko wystąpienia raka piersi i 40% ryzyko raka jajnika.

