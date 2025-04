Dane zamieszczone w raporcie opracowanym przez ONZ-towskie Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości wskazują, że stymulanty z grupy amfetamin (ATS) stanowią drugą co do wielkości grupę najpopularniejszych substancji nielegalnych. Najczęściej zażywanym narkotykiem pozostają konopie indyjskie.

Chociaż głównymi producentami narkotyków syntetycznych pozostają Birma i Holandia, bezprawny proceder rozszerzył się na inne kraje i regiony, włączając Afrykę Zachodnią i Amerykę Południową.

Główną przyczyną popularności narkotyków z grupy ATS jest, zdaniem autorów raportu, niski koszt i łatwość produkcji. W przeciwieństwie do roślino-pochodnych narkotyków typu opiaty czy kokaina, sztuczne narkotyki mogą zostać wyprodukowane praktycznie wszędzie z udziałem minimalnego wkładu finansowego.

O wzrostowej tendencji świadczy ilość przechwyconych narkotyków. Podczas gdy w 2008 roku skonfiskowano 32 miliony tabletek metamfetaminy, w roku ubiegłym liczba ta wzrosła do 133 milionów.

Autorzy raportu przyznają, że popularność stymulantów spowodowana jest ich atrakcyjnością dla konsumenta, który uważa je za część współczesnego dynamicznego stylu życia. Natomiast niskie koszty i łatwość produkcji czynią je atrakcyjnym, potencjalnym towarem dla grup przestępczych całego świata.

Źródło: BBC/ar

