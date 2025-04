Starość oczami naukowców



Projekt Polsenior zrealizowany przy współpracy Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego to największe jak do tej pory badania populacji osób starszych w Polsce. Objęły one 5695 seniorów. Interdyscyplinarny zespół specjalistów różnych dziedzin (lekarzy, psychologów, socjologów i ekonomistów) badał nie tylko stan zdrowia polskich emerytów, ale też ich kondycje finansową, czy poziom społecznego wykluczenia.

Starość nie radość?



Sędziwy wiek i siwizna wcale nie muszą kojarzyć się z chorobami, depresją i najgorszym okresem w życiu człowieka. Mimo, że polskie społeczeństwo starzeje się w szybki tempie, wciąż jako naród nie jesteśmy dostatecznie przygotowani do konfrontacji z problemem starości. Tak od strony medycznej, jak i społecznej – wynika z raportu PolSenior.

Starość to nie choroba



Często osoby starsze akceptują objawy wielu chorób uważając je za część uciążliwego procesu starzenia. Wiele z dolegliwości, na które cierpią seniorzy nie jest leczona, a to duży błąd. Prawie 30 proc. przebadanych emerytów cierpi z powodu depresji, tyle samo z powodu zaćmy i niemal tyle samo ma lekkie lub umiarkowane otępienie starcze. Wszystkie te objawy są tak przez społeczeństwo, jak przez samych chorych uważane za naturalne i związane z wiek. Między innymi w wyniku takiego podejścia ponad połowa chorych na raka prostaty nigdy nie była u urologa. Prawie 80 proc. mężczyzn w podeszłym wieku cierpi na nadciśnienie, wielu nie podejmuje też żadnych kroków by z nim walczyć – co trzeci dorosły po 65. roku życia nie wie nawet, że ma nadciśnienie – alarmował dr hab. Tomasz Zdrojewski.

W zdrowym ciele zdrowy duch



Brak odpowiednich metod leczenia chorób somatycznych powoduje, także wystąpienie innych dolegliwości. Wielu z seniorów dotkniętych wadami wzroku cierpi na depresje czy starcze otępienie. Częstym dolegliwościom jesieni życia, jak problemy z pamięcią i koncentracją da się skutecznie przeciwdziałać. Badania wykazały, że w dużym stopniu na jakość egzystencji polskich seniorów wpływ mają takie czynniki jak status ekonomiczny, czy wsparcie rodziny.

Kultura starości



Wśród wniosków z raportu PolSenior jeden wydaje się być niebywale istotny. Zarówno od strony medycznej, jak i społecznej Polacy nie są przygotowani na postępujące zmiany demograficzne. To poważny błąd. - Starość jest zjawiskiem, którego znakomita większość z nas nie uniknie. Trzeba stworzyć system społeczny, w którym starość jako zjawisko społeczne znajdzie odpowiednie miejsce. Starsi ludzie to nie demograficzne tsunami. Tsunami niesie śmierć i zniszczenie. Takie porównanie sugeruje, że ktoś z tego tytułu może ponieść jakieś straty, a tak nie jest – mówił prof. Piotr Błędowski.

Źródło: polsenior.iimcb.gov.pl/pz