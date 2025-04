Sklasyfikowanie czegoś jako „potencjalnie rakotwórcze” nie oznacza, że powoduje to automatycznie raka i według niektórych naukowców nie należy z tego powodu zmieniać swoich przyzwyczajeń odnośnie korzystania z telefonów komórkowych. Ryzyko zachorowania na raka zależy tak naprawdę od wielu czynników, od predyspozycji genetycznych do czasu ekspozycji na szkodliwe substancje. Jednak WHO daje sygnał, że istnieją dowody na związek telefonów komórkowych z tworzeniem nowotworów. Związek ten jest jednak za słaby by móc wyciągnąć z niego jednoznaczne wnioski.

Telefony komórkowe wysyłają do stacji odbiorczych sygnały o częstotliwości radiowej. Promieniowanie to nie może, zgodnie z obecną wiedzą, uszkodzić DNA, czym różni się zdecydowanie od innych typów promieniowania np. promieniowania rentgenowskiego czy promieniowania gamma. Przy częstym użyciu fale radiowe z telefonów komórkowych mogą spowodować nagrzanie tkanek, co według ekspertów także nie ma większych konsekwencji dla zdrowia. Niektórzy zalecają jednak korzystanie z zestawów słuchawkowych, które całkowicie eliminują jakiekolwiek zagrożenie.

„Telefony komórkowe mogą powodować nowotwory mózgu, ale zabijają znacznie więcej ludzi poprzez wypadki samochodowe.” – komentuje Otis Brawley z Amerykańskiego Towarzystwa ds. Walki z Rakiem. Jednocześnie zaznacza on, że u dzieci, warto ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych, ze względu na intensywny rozwój mózgu w okresie dzieciństwa.

Według danych z roku 2010 z telefonów komórkowych korzysta prawie ¾ ludzi na świecie, co daje zawrotną liczbę ponad 5 miliardów osób. Z powodu takiej popularności tego środka komunikacji naukowcy chcą jak najdokładniej poznać jego wpływ na ludzki organizm. Na ostateczne wnioski dotyczące tego problemu będziemy musieli niestety jeszcze poczekać.

Źródło: PhysOrg/ kp

