Być może znasz to uczucie. Robi ci się ciemno przed oczami, szumi w uszach, nogi uginają się i nagle odpływasz, mdlejesz. Zgodnie

z medyczną definicją omdlenie to nagła utrata świadomości, zwykle krótkotrwała. Jest naturalną reakcją organizmu i ma chronić mózg przed utratą tlenu. Gdy mdlejesz, upadasz. W pozycji leżącej krew łatwiej przepływa i więcej jej dociera do mózgu.

Jak sobie poradzić w przypadku:

- Ciąży

zasłabnięcia zdarzają się najczęściej w jej drugiej połowie. W ciągu 9 miesięcy w funkcjonowaniu układu krwionośnego kobiety zachodzą zmiany. Zwiększa się ilość krwi, a rosnący płód uciska na narządy wewnętrzne (m.in. serce i żyłę główną). Jeśli ciężarna ma niskie ciśnienie lub długo stoi (utrudnia to odpływ krwi z dolnych części ciała), dochodzi do pogorszenia przepływu krwi w naczyniach mózgowych i omdleń.



Co robić? Unikaj długiego stania. Jeśli jest to niemożliwe, co pół godziny przespaceruj się, usiądź. Śpij na lewym boku, aby dziecko nie uciskało na żyłę główną. Pij 3–4 litry płynów dziennie.

- Przegrzania

Kiedy jest bardzo gorąco, wówczas bardziej się pocisz. Twój organizm traci dużo wody i elektrolitów. Spada ciśnienie krwi, co prowadzi do niedotlenienia mózgu i omdlenia.

Co robić? Jeżeli często mdlejesz podczas upałów, oznacza to, że powinnaś znacznie więcej pić. Potrzebujesz także więcej soli, bo tracisz ją wraz z potem. Dlatego codziennie powinnaś wypijać 8–10 szklanek płynów (soków owocowych, warzywnych, wody, zup). Możesz też mocniej solić potrawy. Jeśli będziesz to robić tylko w czasie upałów, nie powinnaś mieć kłopotów z nadciśnieniem.

- Niedociśnienia

Jeśli często mdlejesz, gdy stoisz, prawdopodobnie cierpisz na tzw. niedociśnienie ortostatyczne. Polega to na tym, że ciśnienie krwi spada, gdy jesteś w pozycji stojącej, a omdlenia powtarzają się dość często. Według specjalistów przyczyną jest zaburzenie krążenia. Oprócz powtarzających się omdleń objawami niedociśnienia ortostatycznego są: zawroty głowy, zmęczenie, kołatanie serca, zaburzenia widzenia, bóle pleców.

Co robić? Koniecznie odwiedź lekarza. Opisz mu okoliczności omdleń i towarzyszące im objawy. Jeśli wynik badań (m.in. EKG) potwierdzi niedociśnienie ortostatyczne, otrzymasz leki.

- Kłopotów z krążeniem

Omdlenia tzw. kardiogenne zdarzają się niezwykle często. Spowodowane są arytmią (zaburzeniami rytmu serca), zmniejszeniem tzw. pojemności minutowej serca (jest to ilość krwi tłoczonej przez jedną z komór serca w czasie minuty) oraz przepływu krwi do mózgu.

Co robić? Jeśli czujesz, że zaraz zemdlejesz, połóż się. Gdy jest to niemożliwe, stojąc, skrzyżuj nogi najwyżej jak możesz. Jednocześnie lekko się pochylaj i wspinaj na palce, napinając mięśnie nóg i pośladków. To wspomoże powrót krwi do serca i jej przepływ przez mózg. Omdlenia kardiogenne mijają, gdy zostanie wyleczona arytmia.