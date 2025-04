Chociaż leworęczność często traktowana jest jak ułomność, nie ma ku temu żadnych przesłanek. Badania nie wykazały aby osoby posługujące się lewą ręką miały by z tego tytułu jakieś uchybienia. To, którą ręką jemy czy piszemy zapisane jest w genach i częściowo zależy od płci. Większość osób leworęcznych stanowią mężczyźni. U tej części dominuje prawa półkula mózgu odpowiadająca za funkcjonowanie lewej części ciała. Ma to również swoje dobre strony.

Reklama