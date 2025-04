Według różnych statystyk na zespół jelita drażliwego (IBS, od ang. irritable bowel syndrome) cierpi od 10 do 30% społeczeństwa. Szacuje się, że co druga osoba zgłaszająca się do lekarza z powodu dolegliwości żołądkowo-jelitowych cierpi właśnie na tą chorobę.

Ból brzucha

Jedną z najczęstszych dolegliwości jest ból brzucha. Może on występować stale lub okresowo. Nie ma stałej lokalizacji, choć często występuje po lewej stronie brzucha, poniżej pępka. Ból, chociaż bywa dokuczliwy, prawie nigdy nie wybudza ze snu. Charakterystyczne jest nasilenie bólu po spożyciu posiłku, a osłabienie po wypróżnieniu. Ból jest silniejszy także w przypadku częstego oddawania luźniejszych stolców.

Według kryteriów rozpoznawania zespołu jelita drażliwego, ból brzucha powinien występować łącznie przez co najmniej 3 miesiące w roku (ciągiem lub z przerwami). Dodatkowo muszą być spełnione 2 z 3 poniższych warunków:

ustępowanie bólu po wypróżnieniu, związek bólu z pojawieniem się biegunki lub zaparcia, związek bólu ze zmianą wyglądu stolca.

Biegunka

Często występuje biegunka. Stolce mogą być półpłynne lub wodniste, zazwyczaj o prawidłowej objętości. Biegunka najczęściej występuje po jedzeniu, w godzinach porannych i w stresujących sytuacjach. Typowe dla IBS jest to, że biegunka nie występuje w nocy.

Zaparcia

U części chorych biegunka występują naprzemiennie z zaparciami, u innych zaparcia są głównym objawem IBS. Wypróżnienia występują rzadko, rzadziej niż co 3 dni. Stolec oddawany jest z dużym wysiłkiem, ma twardą konsystencję, może przypominać kozie bobki. Często towarzyszy temu uczucie niecałkowitego wypróżnienia.

Wzdęcia

Wzdęcie brzucha jest wynikiem nagromadzenia gazu w jelitach. Co ciekawe, u osób z zespołem jelita drażliwego ilość gazu w jelitach jest często taka sama jak u osób zdrowych bez wzdęć.

Inne dolegliwości w zespole jelita drażliwego

Oprócz objawów opisanych powyżej, u osoby z zespołem jelita drażliwego może wystąpić szereg innych dolegliwości. Są to między innymi:

nudności , wymioty i zgaga,

, wymioty i zgaga, domieszka śluzu w kale

bóle głowy,

bóle pleców,

uczucie zmęczenia,

zaburzenia miesiączkowania,

nadmiernie częste oddawanie moczu,

problemy ze snem (głownie bezsenność ),

), pogorszenie nastroju i depresja ,

, lękliwość.

Nieznana przyczyna

Chociaż objawy towarzyszące zespołowi jelita drażliwego mogą występować w wielu poważnych chorobach, z nowotworami włącznie, to u osoby z IBS wszystkie wyniki badań są z reguły prawidłowe.

