Podatni na alergię

Alergia jest wzmożoną reakcją układu immunologicznego na czynnik pochodzący ze środowiska, który u większości ludzi nie wywołuje żadnych objawów. Choroby alergiczne powoli stają się plagą, szczególnie w wysoko rozwiniętych krajach. U osób mających predyspozycje do alergii kontakt z alergenem wywołuje szereg objawów jak kaszel, duszność, katar itp. Czynniki wywołujące te objawy mogą być różnorodne, także związane z miejscem pracy, co nazywamy alergią zawodową. Jej rozpoznanie upoważnia do stwierdzenia choroby zawodowej. Związane z miejscem pracy choroby alergiczne najczęściej dotyczą układu oddechowego i ujawniają się pod postacią nieżytu alergicznego, astmy i zewnątrzpochodnego zapalenia pęcherzyków płucnych.

Reklama

Czym jest alergia zawodowa?

Alergia zawodowa nie występuje u każdego pracownika. Jest ona związana z występowaniem w miejscu pracy czynników specyficznych dla tego miejsca, które mogą wywoływać reakcje organizmu. Opisano około 400 takich czynników, z czego 250 można uznać za udowodnione. W Polsce można zaś spotkać jedynie kilka z nich. Standardowo dzieli się je ze względu na wielkość cząsteczki na wielko- i małocząsteczkowe substancje. Do tych pierwszych możemy zaliczyć np. mąkę, lateks, enzymy i białka zwierząt hodowlanych. Czynnikami małocząsteczkowymi są natomiast izocyjaniany, akrylany i barwniki. Niektóre zawody są szczególnie narażone na wystąpienie reakcji alergicznej, np. pracownicy przemysłu chemicznego, służby zdrowia czy też hutnicy.

Polecamy: Czym jest alergia wziewna?

Reklama

Jak chronić pracownika?

Prewencją wystąpienia reakcji alergicznych u pracowników mają być badania wstępne, okresowe i kontrolne. Wykrycie alergii związanej z miejscem pracy wymaga przeprowadzenia licznych testów w specyficznych ośrodkach. Jest to bardzo ważne dla rozpoznania i kontroli przebiegu choroby. Wczesne wykrycie alergii zawodowej, a następnie wyeliminowanie czynnika alergicznego i wprowadzenie odpowiedniego leczenia może zapobiec pogarszaniu się choroby. Szczególnie ważna staje się eliminacja zagrożenia, bowiem nawet kontakt z minimalną ilością alergenu może przywrócić objawy choroby.

Czynnikiem alergicznym może być także specyficzne miejsce. Ten nowy rodzaj alergii związany jest z przebywaniem w określonych pomieszczeniach. W odpowiedzi na ten czynnik pojawia się złe samopoczucie, ból, kaszel. Syndrom „chorego budynku” jest związany głównie z rozwojem i postępem techniki. Najczęściej zjawisko to jest bowiem związane z nowoczesnymi budynkami wyposażonymi w klimatyzacje, urządzenia nawilżające itp.

Przeczytaj też: Mam stwierdzoną alergię i co dalej?