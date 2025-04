Czy Twój tygodniowy harmonogram ćwiczeń jest przestarzały, nudny oraz mało inspirujący? Zawsze chciałeś go urozmaicić, ale nie wiedziałeś od czego zacząć? Jeśli tak, to Reebok ma rozwiązanie Twojego problemu – aplikację Reebok Fitness. Została ona zaprojektowana w taki sposób, aby wprowadzić różnorodność do twojego codziennego programu treningowego. Aplikacja Reebok Fitness pomoże ci urozmaicić trening, tworząc nowe i zróżnicowane kombinacje ćwiczeń, będące połączeniem popularnych dyscyplin, m.in. chodzenia, biegania, tańca, jogi oraz innych form fitnessu.

Darmowa aplikacja jest dostępna na urządzenia Apple oraz Android, a także w wersji online na stronie www.reebok.com/fitness-app. Reebok Fitness pozwala na stworzenie indywidualnych programów treningowych na podstawie ćwiczeń, które już znasz, oraz nowych, których jeszcze nie próbowałeś. Wystarczy wybrać długość programu, a następnie określić procentowo czas, jaki chcesz poświęcić na różnego rodzaju aktywności, a aplikacja Reebok Fitness wygeneruje plan treningu na podstawie indywidualnych preferencji. Twój program będzie się składał z wielu różnych ćwiczeń, które będziesz wykonywać w wybranym przez ciebie okresie. Program można również spersonalizować w taki sposób, aby przyporządkować treningi do wybranych dni tygodnia, w ten sposób już nigdy nie przegapisz żadnego treningu.

Dostępny na aplikacji program ćwiczeń został stworzony razem z zespołem ekspertów fitness z całego świata. Wszyscy są specjalistami w swoich dziedzinach oraz rozumieją, jak duże znaczenie ma zróżnicowany trening, składający się z więcej niż jednej aktywności. Aplikacja obejmuje następujące dziedziny:

JOGA - Tara Stiles , właścicielka Strala Yoga oraz autorka Yoga Cures. Stworzyła treningi oraz sekwencje wideo, które pomogą ci znaleźć łatwy sposób na opanowanie trudnych pozycji;

- , właścicielka Strala Yoga oraz autorka Yoga Cures. Stworzyła treningi oraz sekwencje wideo, które pomogą ci znaleźć łatwy sposób na opanowanie trudnych pozycji; TANIEC - Międzynarodowi instruktorzy tańca: Jessica Exposito (Hiszpania), Esther Frangenberg (Niemcy), Ilyse Baker ( Stany Zjednoczone), Vanessa Vassallo (Francja) opracowali zróżnicowane sekwencje taneczne, przygotowane z myślą o początkujących, jak i zaawansowanych tancerzach.

- Międzynarodowi instruktorzy tańca: (Hiszpania), (Niemcy), Stany Zjednoczone), (Francja) opracowali zróżnicowane sekwencje taneczne, przygotowane z myślą o początkujących, jak i zaawansowanych tancerzach. CHODZENIE - trenerka gwiazd, Amy Dixon , opracowała ćwiczenia, które przyspieszą pracę serca podczas chodzenia, oraz sprawią, że zmienisz podejście do tego rodzaju treningu.

- trenerka gwiazd, , opracowała ćwiczenia, które przyspieszą pracę serca podczas chodzenia, oraz sprawią, że zmienisz podejście do tego rodzaju treningu. BIEGANIE - Pete Rea , trener w ZAP Fitness, znanym ośrodku szkoleniowym dla obiecujących olimpijczyków. Pete Rea opracował program, który pozwoli spróbować biegów długo- i krótkodystansowych, podbiegów oraz biegów interwałowych.

- , trener w ZAP Fitness, znanym ośrodku szkoleniowym dla obiecujących olimpijczyków. Pete Rea opracował program, który pozwoli spróbować biegów długo- i krótkodystansowych, podbiegów oraz biegów interwałowych. TRENING – personalny trener, Michael D'Angelo, przeprowadzi cię przez różnorodne ćwiczenia fitness, dostosowane do indywidualnych umiejętności każdej osoby.

Aplikacja Reebok Fitness jest dostępna na iTunes, Google Play lub w wersji online na stronie www.reebok.com/fitness-app. Aplikacja jest całkowicie bezpłatna. Film na temat aplikacji dostępny na www.reebok.com/fitness-app.

