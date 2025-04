fot. Gyncentrum

Pary starające się o dziecko w ramach rządowego programu refundacji in vitro będą mogły nie tylko skorzystać z 3 cykli zapłodnienia, jak to miało miejsce dotychczas. Od 1 lipca refundowane będą także leki hormonalne niezbędne kobiecie starającej się w ten sposób o dziecko. Na liście znalazło się 13 najczęściej stosowanych preparatów stymulujących jajeczkowanie. To dobra wiadomość dla bezpłodnych par, zważywszy, że koszt leków, od których zależy powodzenie procedury in vitro, przekraczał niejednokrotnie kwotę od 4 do 8 tys. złotych.

– Wielu par nie było stać na leki. Wysoki koszt terapii hormonalnej był także często powodem rezygnacji z udziału w rządowym programie lub zadłużania się starających się o dziecko. To, że od tego roku dofinansowana będzie nie tylko część kliniczna i biotechnologiczna, ale także terapia lekowa, otwiera wielu niepłodnym parom drogę do in vitro, upowszechniając jeszcze bardziej leczenie niepłodności – przekonuje dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska, ginekolog z Kliniki Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum w Katowicach, które realizuje rządowy program.

Na co mogą więc liczyć pary?

– Pacjenci uzyskują dofinansowanie terapii hormonalnej lekami do stymulacji oraz nieodpłatny dostęp do świadczeń in vitro, które obejmują kontrolowaną stymulację jajeczkowania i pobranie komórek jajkowych oraz nasienia, przygotowanie ich do zapłodnienia, tworzenie i hodowlę zarodków, przechowywanie i zapewnienie im pełnego bezpieczeństwa, a ostatecznie transfer do macicy. Korzystając z programu mamy także zapewnione bezpłatne badania laboratoryjne oraz badania dodatkowe zlecone przez lekarza. To pełne świadczenie niezbędne do powodzenia zapłodnienia – wyjaśnia dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska.

Z refundowanych zabiegów in vitro w ramach „Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016” będzie można skorzystać aż 31 ośrodkach w całej Polsce.

Z bezpłatnego in vitro mogą skorzystać pary mające zdiagnozowaną bezwzględną niepłodność lub u których udokumentowane leczenie niepłodności w ostatnich 12 miesiącach nie przyniosło efektów. Dla mężczyzn przystępujących do programu nie ma ograniczeń wiekowych. Dla kobiet górną granicą kwalifikacji jest 40 lat. Z bezpłatnej pomocy mogą skorzystać także pacjenci z tzw. odroczoną płodnością. Są to osoby np. chorujące na nowotwory lub choroby zakaźne, u których chemio- lub radioterapia niesie w przyszłości ryzyko wystąpienia niepłodności.

Zobacz też nasz dział Bezpłodność i niepłodność

Źródło: materiały prasowe Guarana PR/mn

Reklama