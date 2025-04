Naukowcy z Politechniki w Lozannie odkryli, że rdzeń kręgowy może się regenerować. Potwierdziły to eksperymenty przeprowadzone na szczurach, których rdzeń był uszkodzony. Po specjalnych zabiegach i rehabilitacji zwierzęta zaczęły chodzić. Najważniejszy jest jednak fakt, że włókna nerwowe łączące mózgu z rdzeniem kręgowym w pełni się zregenerowały.

Naukowcy wstrzyknęli zwierzętom specjalne substancje, które zastąpiły naturalne neuroprzekaźniki pomiędzy rdzeniem i mózgiem. Dzięki temu komórki nerwowe stały się gotowe do poruszania dolnymi kończynami zwierząt. Kolejnym krokiem była symulacja prądem, którego przekaźniki zostały umieszczone w najgłębszych partiach rdzenia kręgowego. Podziałało to na neurony tak, jak informacja wysyłana bezpośrednio przez mózg. Do tego, aby przypomnieć zwierzętom, jak poruszać łapkami użyto specjalnego robota. Po kilu dniach ćwiczeń szczury zaczęły chodzić. Nie wiadomo czy podobna rehabilitacja zadziała u ludzi, jednak osiągnięcia zwierząt napawają optymizmem. Badania mają rozpocząć się w ciągu roku.

Zobacz też: Sztuczne ramię sterowane myślami

Źródło: Gazeta Wyborcza, „Przebudzony rdzeń kręgowy”; 01.06.2012/ms

