Naukowcy z Instytutu Maksa Plancka Biomedycyny Molekularnej przerobili dorosłe komórki skóry w komórki, które dają początek neuronom. Udało się tego dokonać dzięki wykorzystaniu zestawu tzw. czynników wzrostu białek, które sterują aktywnością komórek. Odkryto, że działanie białka Brn4 przemienia komórki skóry w komórki, które dają początek tkance nerwowej. Białko Brn4, zwane białkiem kapitańskim, przejmuje dowodzenie nad komórką i po kilku cyklach przemienia ją w neutralną komórkę macierzystą.

Odkrycie to pozwoli wyeliminować niektóre trudności związane z wykorzystywaniem komórek macierzystych. Najlepszym źródłem tych komórek są zarodki, dlatego budzi to wiele kontrowersji natury etycznej. W związku z tym opracowano metodę przetwarzania dorosłych komórek w komórki macierzyste, które następnie „nakłania" się do produkcji wymaganej tkanki. Jednak ta metoda jest procesem skomplikowanym i ryzykownym dla pacjenta. Nowa metoda nie wzbudza kontrowersji, jest prostsza i bezpieczniejsza dla biorcy oraz zmniejsza ryzyko zachorowania na raka.

Dzięki właściwością komórek macierzystym możliwe staje się wyleczenie wielu schorzeń np. chorobę Parkinsona. Dlatego od kilku lat trwają badania nad technikami umożliwiającymi przygotowanie tkanek do odbudowy.

