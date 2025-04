Nieprawidłowości takie mogą być efektem mózgowego porażenia dziecięcego, przepuklin układu nerwowego, okołoporodowego uszkodzenia splotu barkowego czy wad ułożenia ciała. Rodzajów zaburzeń ruchowych, w których terapia ta może być pomocna jest znacznie więcej.

Na czym polega terapia?

Metoda Vojty bazuje na obserwacji, że dzieci na wczesnych etapach rozwoju wykazują reakcję odruchową w odpowiedzi na zmianę położenia swojego ciała. Reakcja ta odbywa się automatycznie i zależy od prawidłowej funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Dzieje się tak, gdyż zarówno przekazanie informacji o działaniu bodźca z komórek czuciowych znajdujących się w mięśniach, jak i wysłanie zwrotnej informacji by rozpocząć ruch, odbywa się za pośrednictwem ośrodkowego układu nerwowego. Jeżeli praca tego układu jest zaburzona dziecko wykazuje nieprawidłowy wzorzec ruchowy.

Rehabilitacja polega na drażnieniu mięśni i zakończeń nerwowych wyzwalając odruchy, które wchodzą w skład normalnej czynności ruchowej dziecka na danym etapie rozwoju. Celem działania rehabilitanta jest pobudzenie układu nerwowego w taki sposób by powstały w nim wzorce odruchów możliwie bliskie prawidłowym na danym etapie rozwoju.

Postępowanie takie wspiera rozwój ruchowy, poprawia zdolność utrzymania właściwej postawy i umożliwia wykształcenie możliwie zbliżonych do fizjologicznych krzywizn kręgosłupa.

Polecamy: Krzywy kręgosłup u dziecka – jak mu zapobiec?

Jak wygląda przebieg ćwiczeń?

Terapię nadzoruje wykwalifikowany fizjoterapeuta. Pod jego kierownictwem przeszkoleni rodzice ćwiczą z dzieckiem kilka minut 4 razy dziennie. Program ćwiczeń zależy od stanu pacjenta i celu terapii. Rehabilitacja tą metodą wymaga od rodziców dużej determinacji i cierpliwości.

Kontrowersje

Metoda Vojty należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych sposobów rehabilitacji. Sam przebieg ćwiczeń jest dla dziecka bolesny i nieprzyjemny, co może wpływać ujemnie na jego nawiązywanie prawidłowych relacji z rodzicami. Ponadto skuteczność podobnych zabiegów nie została jednoznacznie udokumentowana w piśmiennictwie i jest podważana przez niektórych specjalistów. Zgłoszenie rehabilitacji metodą Vojty do koszyka świadczeń gwarantowanych NFZ spotkało się z dużym oporem części specjalistów. Z drugiej jednak strony o skuteczności tej metody świadczą relacje licznych rodziców chorych dzieci.

Zobacz też: Biofeedback – lecznicza terapia relaksem

Reklama