Kręgosłup zbudowany jest z dopasowanych do siebie części kostnych (kręgów), które tworzą długi korytarz, w środku którego biegnie rdzeń kręgowy. Rdzeń kręgowy to drugi po mózgu najważniejszy organ neurologiczny organizmu. Składa się on z nerwów, które odbierają impulsy z całego ciała i przewodzą do mózgu informacje o ruchach, odczuciach, wrażeniach. Dzięki temu możemy poruszyć ręką, podnieść nogę, wziąć głęboki oddech, czy wciągnąć brzuch.

Nawet niewielkie skrzywienie kręgosłupa może doprowadzić do garbienia się, zmiany postawy ciała i ucisku na nerwy, który skutkuje bólem i obniżeniem sprawności kończyn. Nawet „zwykłe” i popularne schorzenia kręgosłupa pozostawione bez leczenie mogą prowadzić do kalectwa i niepełnosprawności do końca życia. Dlatego trzeba ćwiczyć kręgosłup już przy najmniejszych objawach i jak najwcześniej.

Jak dbać o kręgosłup?

Reklama

Ból kręgosłupa

Bóle kręgosłupa są tak popularne, że obok zaparć i innych problemów gastrycznych należą do najczęściej zgłaszanych dolegliwości w gabinetach lekarskich. Nie wolno jednak uznawać tego za normę! WHO zalicza schorzenia kręgosłupa wynikające ze złej higieny pracy do chorób cywilizacyjnych. Oznacza to, że odpowiednia profilaktyka pozwoliłaby nam zapobiec bólom kręgosłupa.

Mała aktywność ruchowa, spędzanie wielu godzin w pozycji siedzącej przed komputerem i telewizorem oraz odpoczynek na kanapie zamiast aktywności fizycznej sprawiają – oto winowajcy naszych problemów z kręgosłupem.

Jak uniknąć bólu kręgosłupa?

Kręgosłup szyjny

Odcinek szyjny kręgosłupa łączący głowę z tułowiem. Charakteryzuje się dużą ruchomością i spełnia niezwykle ważną funkcję. To właśnie w tym miejscu znajdują się najważniejsze ośrodki zawiadujące ruchem całego ciała. Dlatego musi być nie tylko wytrzymały, ale także bardzo elastyczny.

Ból odcinka szyjnego zwykle objawia się w tylnej części szyi, promieniuje w dół kręgosłupa, do potylicy lub w kierunku ramienia. Najbardziej prozaiczną przyczyną bólu szyjnego odcinka kręgosłupa jest złe ułożenie głowy w trakcie snu. Dlatego też w trakcie rehabilitacji zalecane jest stosowanie specjalnych poduszek ortopedycznych.

Jak przebiega rehabilitacja kręgosłupa szyjnego?

Kręgosłup piersiowy

Od kręgosłupa piersiowego zależy postura naszego ciała, a także prawidłowe i rytmiczne oddychanie. Odcinek piersiowy to najdłuższy odcinek naszego kręgosłupa (zbudowany jest aż z 12. kręgów). Natura postawiła przed nim wiele wyzwań. W obrębie odcinka piersiowego znajdują się dwie główne krzywizny naszego kręgosłupa: kifoza piersiowa i początek lordozy lędźwiowej. Przyczepiają się do niego wszystkie nasze żebra, które ochraniają nasze narządy wewnętrzne i pomagają w oddychaniu.

Paradoksalnie odcinek piersiowy kręgosłupa rzadko wywołuje ból. Dlatego skrzywienia i inne choroby tego odcinka kręgosłupa mogą ujawniać się późno, gdy zmiany są już bardzo nasilone. W rehabilitacji odcinka piersiowego konieczne jest uwzględnienie wszystkich jego funkcji, dlatego wykonywane są ćwiczenia oddechowe oraz wzmacniające mięśnie posturalne. Najlepsze efekty przynosi stosowanie ćwiczeń izometrycznych.

Jakie ćwiczenia stosować w rehabilitacji kręgosłupa piersiowego?

Kręgosłup lędźwiowy

Ból krzyża, strzykanie w lędźwiach czy uczucie bolesnego ucisku nerwów na wysokości miednicy to klasyczne objawy chorób kręgosłupa lędźwiowego. Ten odcinek kręgosłupa jest szczególnie wrażliwy na sposób w jaki pracujemy i spędzamy czas wolny. Siedząca praca, brak ćwiczeń, złe dopasowanie fotela do naszego wzrostu i postury ciała – to podstawowe zbrodnie które wyrządzamy naszemu kręgosłupowi. Wszystkie te czynniki wpływają na spłaszczanie lordozy lędźwiowej, co prowadzi do dolegliwości bólowych.

W rehabilitacji kręgosłupa lędźwiowego wykorzystuje się przezskórną elektrostymulację nerwowo-mięśniową (TENS) oraz trakcję ruchową lub statyczna.

Jak wygląda rehabilitacja kręgosłupa lędźwiowego?

Maty masujące kręgosłup

Maty masujące kręgosłup to specjalne nakładane na krzesła i fotele powłoki, wyposażone w specjalny mechanizm masujący plecy lub kark, które najczęściej zasilane są prądem elektrycznym. Jakie zalety mat masujących mogą nas zachęcić do ich zakupu, który wymaga niemałej inwestycji? Jakie korzyści oferują maty masujące i jak poradzić sobie w gąszczu producentów i ofert?

Jak działają maty masujące kręgosłup?

Reklama

Sport a kręgosłup

Kręgosłup ma swoje preferencje sportowe. Nie każdy sport jest dobry dla kręgosłupa. Szczególnie źle na naszą postawę wpływają sporty wymagające nakładu dużej siły mięśniowej takie jak kulturystyka czy boks. Osoby z chorym kręgosłupem powinny także wykreślić z listy sporty bezpośrednio obciążające kręgosłup - gimnastykę artystyczną, lekkoatletykę, wioślarstwo, czy biegi narciarskie. Dyscypliny sportu odpowiednie dla osób z problemami kręgosłupa to pływanie, bieganie lub jazda na rowerze. Dowiedz się jak sport może pozytywnie wpłynąć na zdrowie naszego kręgosłupa.

Jaki sport jest najlepszy na kręgosłup?