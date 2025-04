Co składa się na zaburzenia procesów poznawczych?

Pod tym pojęciem rozumie się zarówno zaburzenia w odbiorze bodźców takie jak np. nierozumienie mowy, niemożność określenia bodźców dotykowych, jak i zdolność do samodzielnego porozumiewania się i interakcji z otoczeniem. Do grupy tej należy także osłabienie pamięci, trudności w koncentracji, planowaniu i wykonywaniu zamierzonych czynności. Szczególne miejsce zajmują także zmiany dotyczące emocji i zachowania – wbrew pozorom nie musi to być tylko obniżenie nastroju i depresja, nierzadkie są przypadki euforii, chwiejności emocjonalnej oraz utraty kontroli nad emocjami i popędami.

Dlaczego rehabilitacja neuropsychologiczna jest ważna?

Większości osób słowo rehabilitacja kojarzy się z przywracaniem czynności ruchowej. Jest to niezwykle ważny element przywracania sprawności ale nie jedyny. Żeby to zrozumieć trzeba sobie uświadomić, że osoba po np. przebytym udarze traci nie tylko zdolność do wykonywania określonych czynności ruchowych ale także może nastąpić zmiana osobowości, pojawienie się nieprawidłowych zachowań (często trudno akceptowalnych przez otoczenie chorego), zaburzenia emocjonalne i trudność w kontakcie z otoczeniem.

Zmiana zachowania (nie zawsze świadoma) stanowi nie tylko duże obciążenie dla pacjenta ale także dla jego rodziny. Co więcej ograniczenie kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym i utrata dotychczasowych ról społecznych powoduje utratę motywacji i chęci do pracy nad przywróceniem sprawności. Oznacza to, że pacjent nie będzie aktywnie współpracował z opiekującymi się nim specjalistami i rodziną. Co więcej takie zaniechanie kontaktów ma swoje odzwierciedlenie w pogarszającym się stanie zdrowia pacjenta – nie tylko psychicznego, ale także fizycznego.

W takim układzie rehabilitacja neuropsychologiczna jest pełnoprawnym aspektem przywracania sprawności choremu.

Rehabilitacja neuropsychologiczna w praktyce

Niestety ta forma leczenia pacjentów jest częstokroć niedoceniania w Polsce. Terapia ta będąca procesem żmudnym i długotrwałym o często wieloletnim czasie trwania wiąże się także z wysokimi kosztami. Ponadto z pewnymi wyjątkami (np. zaburzenia mowy) niestety nie jest powszechnie dostępna i dofinansowywana przez NFZ.

