Czym jest endoprotezoplastyka?

Jeżeli zmiany zwyrodnieniowe stawu powodują nieustające dolegliwości bólowe i przyczyniają się do znacznego ograniczenia jego ruchomości, zalecane jest wykonanie zabiegu wymiany zniszczonego stawu. Endoprotezoplastyka to zastąpienie niesprawnych elementów stawu sztucznymi implantami odwzorowującymi jego oryginalne części.

Proteza stawowa może być całkowita (cały staw jest wymieniany) lub częściowa (wymienia się główkę kości udowej, pozostawia natomiast naturalną panewkę). Uwzględniając wskazania i wiek pacjenta osadza się endoprotezę na kości poprzez wcisk lub wkręcanie (endoproteza bezcementowa), albo za pomocą cementu kostnego (endoproteza cementowa).

Endoprotezoplastyka wciąż się rozwija. Cały czas produkowane są nowe elementy sztucznego stawu, aby zapewnić pacjentom jak najlepszy komfort życia po operacji.

Rehabilitacja po wstawieniu protezy stawu biodrowego

Rehabilitacja po wszczepieniu endoprotezy jest bardzo ważna. Zaczyna się ona już w pierwszej dobie po operacji, aby jednak osoba wróciła do całkowitej sprawności potrzeba dość dużo czasu.

Rehabilitacja obejmuje ćwiczenia krążeniowo-oddechowe oraz postępowanie redukujące ból, obrzęk i możliwość wystąpienia zakrzepów: ćwiczenia Burgera (zapobiegające niedokrwieniu kończyny dolnej), ćwiczenia czynne stopą oraz ćwiczenia izometryczne mięśni: czworogłowego uda, pośladków i trójgłowego łydki.

W drugiej dobie rozpoczyna się pionizację chorego. Najpierw stosuje się pionizację przy użyciu balkonika, a potem uczy się z nim chodzić. Jeżeli stan pacjenta na to pozwala, przechodzi się później do poruszania przy pomocy dwóch kul łokciowych. Po około 6 tygodniach można przejść do chodzenia z jedną kulą.

Ważną kwestią jest właściwe wybranie strony, po której powinno się nosić kulę. Należy jej używać po stronie przeciwnej do chorego biodra. Warto o tym pamiętać, ponieważ jest to niezwykle istotne, ze względu na właściwe odciążanie stawu. Często jednak kula lub laska noszone są nieodpowiednio. Jeżeli wszystko przebiega prawidłowo, po kilku tygodniach można odstawić kule.

Po wstawieniu endoprotezy oprócz ćwiczeń mogą zostać zastosowane również zabiegi fizykalne (m.in. zabiegi zimnem - krioterapia, ciepłem, lampa Bioptron).

Zobacz też: Kręgosłup masz tylko jeden - zadbaj o niego!

Życie ze sztucznym stawem – o czym trzeba pamiętać?

Osoba po endoprotezoplastyce musi pamiętać, że rehabilitacja nie kończy się wraz z wypisem ze szpitala. Powinna ona zostać poinformowana, jakie ćwiczenia może wykonywać w domu. Nie wolno zapominać, żeby nie przeciążać stawu.

Po powrocie za szpitala należy również unikać:

Reklama

dźwigania ciężkich przedmiotów,

zakładania nogi na nogę,

siadania na niskich krzesłach, łóżkach,

korzystania z wanny,

ruchów przywiedzenia i rotacji zewnętrznej,

noszenia niewygodnego, niestabilnego obuwia.

Reklama

Zalecane ćwiczenia należy robić ostrożnie i spokojnie, aby jak najmniej obciążać staw.

Polecamy: Jak przebiega rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego?