Terapię prądem stosuje się w celu niedopuszczenia do zaniku komórek mięśniowych lub aktywizacji komórek, których funkcje zostały zaburzone poprzez istniejący stan zapalny czy zwyrodnienie.

Prąd stosowany w terapii to prąd „kontrolowany”, który jest całkowicie bezpieczny. Nie należy go jednak stosować u osób ze wszczepionym rozrusznikiem serca i osób, w których ciele znajdują się metalowe elementy.

Zabiegi przy zastosowaniu prądu są przeprowadzane przez rehabilitanta lub lekarza i nie stanowią niebezpieczeństwa dla zdrowia.

Reklama