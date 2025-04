Wszystkie ćwiczenia fizjoterapeutyczne można wykonać samodzielnie w domu – z pomocą komputera. Do tego pod okiem fizjoterapeuty, który sprawdza, czy ćwiczymy poprawnie, czytamy w „Rzeczpospolitej” w artykule „Rehabilitacja przez Internet”. Rehabilitacja przez internet to nowa, bezpłatna usługa szpitala im. Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya, który jako jedyny w kraju otrzymał dofinansowanie na prowadzenie tzw. telerehabilitacji. Od początku maja 50% pacjentów skorzystało z tej metody.

Rehabilitacja trwa 4 tygodnie. Na ten czas pacjent dostaje komputer z ekranem dotykowym oraz opracowany dla niego zestaw ćwiczeń z opisem i krótki filmik instruktażowy. Za pomocą internetu łączy się z fizjoterapeutą, który na odległość monitoruje, czy ćwiczenia są wykonywane poprawnie. Z telerehabilitacji mogą skorzystać osoby ze zwyrodnieniem stawów czy po endoprotezoplastyce. Dla tych, którym poruszanie się sprawia problem, jest to spore udogodnienie.

Fizjoterapia przez internet prowadzona jest już m. in. we Włoszech, w Hiszpanii i Holandii. Pilotażowy projekt w Polsce jest współfinansowany przez Komisję Europejską. Za granicą rehabilitują się przez Internet pacjenci po udarze czy z PoCHP.

Nie wiadomo jeszcze, czy ten typ rehabilitacji będzie w przyszłości finansowany przez NFZ, czy stanie się usługą komercyjną.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 26.05.11 /am

Czytaj też: Wczesna rehabilitacja u pacjentów po udarze mózgu

Reklama