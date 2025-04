Stereotyp osoby starszej

W naszym społeczeństwie funkcjonuje niestety bardzo niekorzystny wizerunkowo stereotyp osoby starszej. Starszy pan (bądź starsza pani) w kapciach przed telewizorem. Młode osoby tak właśnie najczęściej odpowiadają, gdy pytani są o to, jak wyobrażają sobie swoją „starość”. Obraz ten jest wybitnie niesympatyczny, nie mówiąc już o fakcie, jak bardzo jest niezdrowy. Starsze osoby bardziej potrzebują ruchu niż młodym się wydaje.

Ze wszystkich stron choroby...

Starsze osoby ze wszystkich stron narażone są na przeróżne choroby. Najgroźniejsze są te ze strony układu krążenia – choroba wieńcowa, nadciśnienie czy niewydolność serca. Następnie należy wymienić cukrzycę, otyłość, choroby nerek, osteoporozę, nerwobóle... W warunkach odpowiedniej kontroli lekarskiej nie są to stany bezpośrednio zagrażające życiu, ale na pewno bardzo potrafią życie „uprzykrzyć”. Konieczność stosowania specjalnej diety, ciągłe kontrole lekarskie, przyjmowanie coraz to większej ilości leków... Zdecydowanie ma to negatywny wpływ na jakość życia.

Rozwiązanie idealne...

Jest rzecz, która zdecydowania poprawia zadowolenie z życia. Aktywność fizyczna! Jest to rodzaj spędzania wolnego czasu, który ma same zalety. Zarówno jeśli chodzi o skutki dla naszego zdrowia, ale także wiele innych... Warto wspomnieć choćby o profilaktyce i wspomaganiu leczenia wielu chorób, z którymi właśnie osoby starsze muszą się zmierzyć.

Naturalne hormony szczęścia

Na pierwszym miejscu należy wymienić pozytywne skutki zdrowotne. To właśnie one sprawiają, że czujemy się lepiej. Dzięki aktywności fizycznej we krwi pojawiają się hormony szczęścia, które działają jak naturalne leki przeciwbólowe. Sprawiają, że więcej się uśmiechamy i nabieramy nowego apetytu na życie. Dzięki nim efektywniej spędzamy czas w ciągu dnia, a nocą lepiej zasypiamy. Nie tylko poprawia się nastrój, ale także przyspiesza przemiana materii – łatwiej więc będzie kontrolować przyrost masy ciała.

Sposób na rehabilitację ruchową „trzeciego” wieku...

Nie muszą to od razu być sporty wyczynowe. Bardzo dobrym pomysłem jest turystyka i zwiedzanie miejsc, które wcześniej widzieliśmy tylko w telewizji. Zacząć można od wieczornego lub popołudniowego spaceru. Albo od odwiedzin najbliższego basenu. Na bardzo wielu pływalniach pojawiły się w ostatnim czasie promocje i zniżki dla seniorów. Odwiedźmy pobliski klub osiedlowy – może tam zawiązała się już jakaś grupa, która organizuje wycieczki piesze lub rowerowe za miasto albo inaczej w aktywny sposób spędza czas?

