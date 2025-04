Łokieć golfisty – co to takiego?

Łokieć golfisty to stan zapalny w obrębie pochewek mięśni, do którego dochodzi w wyniku przeciążenia mięśni z grupy zginaczy. Mięśnie te przyczepiają się po przyśrodkowej stronie (bliżej tułowia), w okolicy łokcia i w tym też miejscu lokalizuje się ból. Dolegliwości nasilają się przy próbie zgięcia nadgarstka. Pod wpływem przeciążenia rozwija się stan zapalny, w wyniku którego dochodzi do zmian zwyrodnieniowych w obrębie przyczepu mięśni i pojawia się ból.

Do schorzenia tego dochodzi u tytułowych golfistów, ale nie tylko. Tak naprawdę może dotyczyć każdego z nas. Może powstać u osób grających, nawet rekreacyjnie, w badmintona, squasha, tenis, ale również u stolarzy, krawcowych, osób dużo pracujących na komputerze, mechaników, stomatologów, czy nauczycieli.

Bolesny problem – łokieć golfisty

Jakie ćwiczenia wykonywać na łokieć golfisty?

W początkowym stadium choroby, gdy stan zapalny jest bardzo nasilony, dominującym objawem jest ból, który pojawia się tylko przy określonych ruchach. Dlatego na początku unikamy wykonywania czynności i ruchów, które wywołują i nasilają ból. Oszczędzamy rękę, ból łokcia mija i powracamy do dawnej aktywności. Gdy ponownie zaczynamy ćwiczyć i przeciążać łokieć – ból wraca. Dzieje się tak, ponieważ oszczędzanie chorego łokcia to nie wszystko. Przy łokciu tenisisty bardzo ważna jest odpowiednia rehabilitacja. Najważniejsze są ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie.

Samodzielne ćwiczenia na łokieć golfisty

Jak powstaje łokieć tenisisty?

Nie trzeba grać w tenisa, żeby cierpieć na „łokieć tenisisty”. Schorzenie to powstaje w wyniku przeciążenia grupy mięśni odpowiedzialnych za prostowanie nadgarstka i palców. Łokieć tenisisty objawia się bólem łokcia po bocznej stronie, który nasila się przy próbie odwrócenia przedramienia (jak do wkręcania żarówek) lub prostowania łokcia (ruch w kierunku grzbietu dłoni).

Wbrew nazwie wcale nie trzeba grać w tenis by nabawić się tej przykrej dolegliwości. Wręcz przeciwnie sportowcy świadomi możliwości wystąpienia takiej kontuzji starają się jej zapobiegać. Bardziej narażone są osoby rekreacyjnie uprawiające sport (tenis, squash, badminton) oraz osoby, które w pracy intensywnie wykorzystują nadgarstek i palce.

Łokieć tenisisty

Łokieć tenisisty może świadczyć o świeżym problemie ze stawem łokciowym i niedawnym przeciążeniem mięśni, ale również o dawnym uszkodzeniu tych struktur. Jeżeli pojawi się ból łokcia nie zwlekaj z pójściem do specjalisty. Im szybciej od rozpoczniesz leczenie tym szybciej wrócisz do sprawności. Im dłużej dolegliwości będą się utrzymywać tym leczenie będzie dłuższe, a powrót do pełnej sprawności może okazać się nie możliwy.

Ból w okolicy łokcia może być spowodowany wieloma przyczynami. Mogą go powodować zmiany zwyrodnieniowe któregoś ze stawów tej okolicy, czy uszkodzenia więzadeł. Ból może być również pochodzenia nerwowego. Jedynie w niektórych przypadkach możemy mówić o „łokciu tenisisty”. Dochodzi do niego szczególnie u osób grających intensywnie w tenis, badmintona czy squasha dzień po dniu lub złą techniką gry. Jeszcze częściej powoduje go zła praca rękoma na co dzień, choroba dotyczy wtedy krawców, stolarzy, mechaników, kierowców, osób dużo piszący na klawiaturze oraz muzyków (szczególnie pianistów).

Łokieć tenisisty – rehabilitacja

Jakie ćwiczenia wykonywać na łokieć tenisisty?

Samodzielne ćwiczenia przyspieszają powrót do zdrowia oraz zapobiegają nawrotom choroby. Ćwiczenia skutecznie zmniejszające objawy choroby są proste i można je wykonywać samodzielnie w domu, bez użycia wspomagających przedmiotów. Polegają głównie na rozciąganiu ścięgien oraz wzmacnianiu mięśni.

Samodzielne ćwiczenia na łokieć tenisisty