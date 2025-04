Na czym polega rehabilitacja chorych z stwardnieniem rozsianym?

Rehabilitacja u tych pacjentów opiera się na zjawisku plastyczności tkanki nerwowej. Oznacza to, że między neuronami mogą wytwarzać się nowe połączenia, co umożliwia zwiększenie sprawności i przywrócenie części utraconych funkcji ruchowych. Niektóre ćwiczenia mają też na celu podtrzymanie sprawności i zapobieganie utracie jej w przyszłości.

Należy przy tym zauważyć, że na wytwarzanie nowych połączeń mają wpływ zarówno czynne wykonywanie ćwiczeń przez pacjenta, jak i zabiegi bierne (stymulacja, masaże).

Główne dolegliwości chorych na stwardnienie rozsiane i możliwości terapii

Bardzo częstą dolegliwością związaną z chorobą jest porażenie mięśniowe typu spastycznego. Porażenie spastyczne, w przeciwieństwie do porażenia wiotkiego, cechuje się występowaniem bolesnych przykurczy mięśni i wzrostem ich napięcia. By zmniejszyć tego typu dolegliwości stosuje się liczne zabiegi fizjoterapeutyczne, a więc metody fizykalne, ćwiczenia lub masaż. Ćwiczenia można natomiast podzielić na ćwiczenia rozciągające i dynamiczne – zwiększające siłę mięśniową, koordynacyjne – pozwalające zachować równowagę oraz oddechowe – usprawniające wydolność fizyczną.

Drugi poważny problem znacznie ograniczający codzienną aktywność pacjenta stanowi uczucie przewlekłego zmęczenia i brak tolerancji wysiłku. Dolegliwości te powodują wycofanie się chorego z aktywności i przyczyniają się do obniżenia nastroju. By im przeciwdziałać zaleca się obecnie umiarkowany wysiłek fizyczny np. pływanie. Stosowany regularnie poprawia wydolność organizmu i zdolność do wysiłku.

Rehabilitacja przynosi poprawę także w tak dotkliwej dla pacjentów kwestii, jaką jest nietrzymanie moczu i nieprawidłowa praca pęcherza moczowego. Terapia polega w tym wypadku na ćwiczeniu mięśni miednicy, fizykoterapii i przyjmowaniu odpowiednich leków.

Innymi objawami, które mogą ulec poprawie dzięki rehabilitacji są np. zaburzenia przyjmowania pokarmów, zaburzenia funkcji seksualnych czy dolegliwości bólowe.

